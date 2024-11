Bluesky: cos’è e come funziona il social che minaccia Twitter

Cos’è Bluesky? Vediamo come funziona il social che dopo l’elezione di Trump è diventato super gettonato e minaccia di distruggere Twitter.

L’elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti d’America sta influenzando anche il mondo dei social. Dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, Bluesky ha visto un’impennata di iscrizioni. Vediamo cos’è e come funziona il social che minaccia di distruggere Twitter.

Bluesky: cos’è e perché è tanto gettonato

Negli ultimi giorni, il social Bluesky è sulla bocca di tutti. Per capire il perché del suo improvviso successo, però, dobbiamo fare un passo indietro. Stiamo parlando, infatti, di una piattaforma nata nel 2019 all’interno di Twitter, per volere dell’ex capo Jack Dorsey. Dopo che Elon Musk ha acquisito Twitter trasformandolo poi in X, Bluesky si è reso indipendente diventando a tutti gli effetti un social di microblogging.

Nel 2021, Bluesky si è costituita come una Public Benefit Limited Liability Company (PBLLC) e ha iniziato a operare in solitaria. Il suo obiettivo è stato chiaro fin da subito: la libertà degli utenti, sia per la privacy che per l’espressione, garantendo un ambiente aperto e trasparente. Soltanto dopo l’elezione di Trump come Presidente degli Stati Uniti d’America, però, il social ha visto un’impennata delle iscrizioni.

Il motivo? L’appoggio di Musk alla campagna elettorale di Donald. In molti hanno abbandonato Twitter approdando su Bluesky, tanto che le stime parlano di 11,7 nuovi iscritti al secondo, con quasi 18 milioni di adesioni.

Come funziona Blueskuy?

Bluesky, che al momento è un semplice competitor di Twitter ma che potrebbe anche soppiantarlo nel giro di qualche mese, è un social come tutti gli altri. Il suo funzionamento è simile a X. Attualmente gestita dalla società indipendente Bluesky Social – PBC, la piattaforma differisce da Threads e simili perché non è centralizzata sotto il controllo di un’unica entità ma è costruito sul protocollo AT, un sistema open-source che permette l’interoperabilità tra diverse app social.

Dopo la registrazione e la creazione di un account (solo per utenti con età superiore a 13 anni), Bluesky consente di condividere post su tutte le reti che utilizzano lo stesso protocollo. Il funzionamento e la grafica sono quasi identici a X, per cui gli utenti non avranno alcuna difficoltà di utilizzo.