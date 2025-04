Significato del numero 72, ‘a maraviglia nella smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 72? Cifra del compimento e della completezza che rappresenta ‘a maraviglia nella smorfia napoletana.

Il numero 72 è una cifra carica di simbolismi e interpretazioni che combina in sé le qualità del numero 7 e del numero 2 da cui è composta. Secondo la numerologia si tratta di un vero e proprio portafortuna: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo significato!

Cosa significa il numero 72?

Per comprendere il significato del 72 è necessario analizzare i numeri 7 e 2 che compongono tale cifra. Il 7 è tradizionalmente associato alla conoscenza e al concetto di perfezione; è il numero che evoca l’esplorazione dei misteri più profondi della vita e dell’universo, spingendo verso una continua ricerca della verità. Il 2 rappresenta invece la dualità presente in ogni aspetto della vita (come ad esempio il bene e il male, il giorno e la notte ecc.) ed è un numero che incoraggia ad accettare con gioia l’incontro con ciò che è diverso da noi.

Infine, secondo la numerologia, per interpretare correttamente un numero è necessario ridurlo alla sua sua essenza sommando le cifre che lo compongono (in questo caso 7+2=9). Facendo questo rapido calcolo otteniamo il numero 9, cifra estremamente potente che rappresenta la fine di un ciclo e la scoperta di un nuovo equilibrio interiore.

Per il legame con tutte queste cifre, il 72 è un numero dal significato molto forte che simboleggia il senso di completezza e realizzazione. Le persone sotto l’influsso di questo numero tendono a possedere una gamma incredibilmente ampia di abilità e competenze, accompagnate però da un elevato rischio di dispersione delle energie. Il 72 esprime un tipo di energia universale, caratterizzata da amore e compassione.

Dal punto di vista astrologico, il 72 è influenzato dal segno del Sagittario, dal pianeta Giove e dall’elemento del Fuoco. Questi legami conferiscono alle persone influenzate da tale cifra notevoli capacità comunicative. Tuttavia, a volte questi soggetti possono apparire lunatici e dal carattere mutevole e scostante.

Il 72 nella smorfia napoletana: cosa significa

Nella smorfia napoletana il 72 è ‘a maraviglia, ossia la meraviglia, intesa come lo stupore per un avvenimento incredibile che ci lascia completamente senza parole. Nonostante a prima vista questa emozione sembri avere una connotazione positiva, sognare qualcosa di eccezionale non è mai segno di buon auspicio secondo la smorfia.

Infatti si ritiene che sognare un evento assurdo o di difficile realizzazione possa essere un segno premonitore di qualcosa di brutto che sta per accadere. Per esempio, se il sentimento di stupore viene provato in sogno da una donna in procinto di sposarsi, questo potrebbe indicare un passato o futuro tradimento da parte dello sposo.