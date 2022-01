Avete mai visto dove abita Sabrina Ferilli? Vi portiamo dentro la sua splendida casa romana, un nido accogliente in cui non mancano dettagli chic e la colorata carezza dei fiori freschi…

Sabrina Ferilli, regina dello spettacolo italiano e co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, ha una bellissima casa nel cuore di Roma. È stata lei a mostrarne alcuni scorci ai fan attraverso alcuni post condivisi via social, e ora scopriamo nel dettaglio com’è fatta la sua abitazione. Dai divani ai pavimenti, passando per complementi d’arredo dal sapore caldo ed elegante, tutto profuma di eleganza e comodità!

La casa di Sabrina Ferilli a Roma

Se non avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli, siete nel posto giusto per scoprire com’è fatta e sbirciare tra gli ambienti che la compongono, in uno stile che si muove in perfetta armonia tra classico e moderno e in cui non mancano note romantiche e originali… L’abitazione dell’attrice si trova a Roma, quartiere Prati, ed è arredata con gusto e attenzione per ogni particolare.

Il salotto di casa Ferilli è un luogo magico tra classico e moderno!

Il salotto è uno degli spazi più vissuti e amati dall’attrice, dove ama trascorrere i suoi momenti di relax dopo gli impegni televisivi.

Un bel divano completa il delizioso arredamento della stanza, con un tavolino centrale in vetro e tanti cuscini colorati a dare un tocco di dinamismo agli spazi…

Fiori e piante, amatissimi dall’attrice, occupano un posto importante nella sua casa.

… dove non mancano poltrone chiare dalla linea essenziale e alcuni elementi raffinati come lampade e profumi naturali per ambienti…

È qui che Sabrina Ferilli ama rilassarsi lontano dalla frenesia quotidiana, come dimostrano le diverse foto postate su Instagram.

Una serie di foto in occasione del Natale, poi, ci permette di vedere ancora meglio alcuni dettagli del bellissimo salotto di casa… Nell’immagine si intravedono il pavimento in parquet, una libreria in legno scuro e un cuscino che riprende stampa e colore del divano…

In cucina con Sabrina Ferilli: stile essenziale e tanta luce naturale

La luce naturale che avvolge l’abitazione abbraccia anche la cucina, grazie alle finestre impreziosite da tendine chiare.

A casa di Sabrina Ferilli, dolce è il mattino: luci soffuse e sguardo verso l’alba…

Tra le bellissime immagini condivise dalla Ferilli sui social, una in particolare ci restituisce con forza l’istantanea di un luogo caldo e accogliente, dove l’alba e il tramonto si tingono di colori magici e incandescenti a formare un dipinto naturale che si fonde, pian piano, con le luci soffuse degli interni…

La casa comprende anche un’ampia terrazza incorniciata da una distesa di fiori e piante che donano una meravigliosa carezza colore alla vista spettacolare che si apre sulla Capitale.

E in un video, Sabrina Ferilli ci mostra questo angolo della sua casa in tutta la sua bellezza, senza tralasciare una vista mozzafiato sul cuore di Roma.

