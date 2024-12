Altro che il numero della bestia: ecco il vero significato del numero 666

Qual è il significato del numero 666? Se credete che sia la cifra “della bestia” vi state sbagliando di grosso.

Se avete sempre temuto il numero 666 perché lo collegate alla “bestia“, sappiate che state commettendo un grande errore. Questa cifra, infatti, non è affatto negativa come ci hanno fatto credere fin dalla notte dei tempi. Vediamo il suo significato e come comportarsi se continua ad apparire nella quotidianità.

Il significato del numero 666

“Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d’uomo: e il suo numero è 666“, si legge nell’Apocalisse di San Giovanni, al paragrafo 13 verso 18. Ed è proprio questo il motivo per cui il 666 è stato identificato per tanto, tantissimo tempo solo con Satana. Questa cifra, però, ha un significato completamente diverso, tutt’altro che negativo o oscuro come alcuni si ostinano a credere.

Secondo la numerologia, il 6 simboleggia l’equilibrio, l’armonia e l’energia nutritiva. Quando viene ripetuto per tre volte, quindi 666, il suo valore è ancora più intenso. Il suo significato angelico o spirituale invita a ricentrarsi, a prestare maggiore attenzione agli squilibri della propria esistenza e agire di conseguenza. Indica la necessità di riallineare corpo, mentre e spirito.

Pertanto, quando il numero 666 appare sul proprio cammino significa che si sta perdendo di vista ciò che è veramente importante. Di conseguenza, deve essere letto come un invito a focalizzarsi sui veri valori dell’esistenza.

Il 666 non scompare? Non vi state impegnando

Generalmente, quando il numero 666 appare nella propria vita o ricorre spesso bisogna necessariamente ricentrarsi. Cercate di capire dove o con chi state sprecando le vostre energie fisiche e mentali e allontanate lo stress dalla vostra esistenza.

Questa cifra ricorda sempre che si deve ricominciare a prendersi cura di sé, sia sul piano fisico che psichico, lasciando andare le cose che non si possono controllare. Rallentando un po’ riuscirete a sbarazzarvi del 666, ma se così non fosse significa che non vi state impegnando abbastanza.