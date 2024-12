L’auto di Tina Cipollari: l’opinionista “imita” Maria De Filippi

Che auto possiede Tina Cipollari? L’opinionista di Uomini e Donne segue le orme della sua datrice di lavoro Maria De Filippi.

Ai tempi del suo debutto a Uomini e Donne, Tina Cipollari si è guadagnata l’appellativo di “Vamp”. A distanza di oltre 20 anni da quel momento, possiamo dire che ha continuato ad avere gusti da femme fatale: la prova arriva dalla sua auto. Vediamo che modello ha scelto e quanto l’ha pagato.

Che auto ha Tina Cipollari?

Arrivata a Uomini e Donne nel lontano 2001 come corteggiatrice di Roberto Maltoni, Tina Cipollari è da tempo opinionista fissa del programma mariano. Simpatica e con la battuta sempre pronta, i fan riescono a perdonarla anche quando con i suoi monologhi diventa un po’ troppo pesante. Lei, dal canto suo, non si sottrae mai alle richieste di selfie e autografi fuori dagli studi Elios di Roma. Neanche quando viene incontrata a bordo della sua auto si tira indietro.

Ma che macchina possiede la Cipollari? Stando a quanto si coglie dai social, Tina ha puntato sull’eleganza e la comodità, scegliendo una delle case automobilistiche più amate al mondo. Stiamo parlando di Audi, ma non siamo in grado di stabilire quale modello abbia acquistato.

Sembra un Suv, ma non ne abbiamo certezza. Se così fosse, potrebbe aver scelto un Q3, un Q5 o addirittura un Q7 come quello della sua datrice di lavoro Maria De Filippi. Macchine di questo tipo, è bene sottolinearlo, non hanno un costo proibitivo ma neanche troppo accessibile. I prezzi partono da 45mila euro.

Tina Cipollari: l’auto di lusso non sfugge

Qualche tempo fa, con una storia Instagram, Tina Cipollari si è mostrata alla guida di un’auto di lusso che tutti farebbero carte false per avere. Stiamo parlando di una Porsche, ben visibile dallo stemma che l’opinionista di Uomini e Donne ha immortalato con orgoglio. La vettura è ferma, dettaglio che si coglie dal contachilometri a zero, magari ad un semaforo o in un parcheggio.

Non sappiamo se l’auto sia di proprietà di Tina oppure di un amico, ma una considerazione possiamo comunque farla. Molto probabilmente, non appartiene all’ex moglie di Kikò Nalli, altrimenti l’avrebbe mostrata più spesso sui suoi profili social. D’altronde, stiamo parlando di una Vamp, anzi della Vamp di Canale 5.