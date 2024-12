Via Montenapoleone è la strada più cara al mondo: ha superato la Upper 5th Avenue di New York

Via Montenapoleone a Milano è la strada dello shopping più cara al mondo: nella classifica ci sono altre 2 ‘piazze’ italiane.

Secondo il report Main Streets Across the World del gruppo immobiliare Cushman & Wakefield, Via Montenapoleone è la strada dello shopping più cara al mondo. La location milanese ha battuto perfino la Upper 5th Avenue di New York. Vediamo quali sono le altre ‘piazze’, nostrane e non, che sono entrate in classifica.

Via Montenapoleone è la strada dello shopping più cara al mondo

Quanti visitano Milano per la prima volta, oltre a Piazza Duomo e al Castello Sforzesco, devono assolutamente fare un salto in Via Montenapoleone, una delle location preferite dai fashion addicted. Adesso, secondo il 34esimo report Main Streets Across the World realizzato dal gruppo immobiliare Cushman & Wakefield, la strada è diventata anche quella più cara al mondo.

Il metro di giudizio, ovviamente, è il prezzo di canoni ‘prime’. Parliamo di una cifra a dir poco esagerata: 20.000 euro al metro quadrato all’anno. Via Montenapoleone è diventata così la strada dello shopping più cara al mondo, superando addirittura la celebre Upper 5th Avenue di New York.

Negli ultimi 12 mesi, in Via Montenapoleone i canoni sono aumentati dell’11% (+30% negli ultimi due anni), arrivando a 20.000 euro al metro quadro. Nella Upper 5th Avenue, invece, gli affitti sono fermi da due anni a 19.537 euro, motivo per cui la strada newyorkese ha conquistato il secondo posto. Al terzo troviamo New Bond Street di Londra con 17.210 euro al metro quadro, mentre al quarto Tsim Sha Tsui di Hong Kong con 15.697 euro. Chiude la top five l’Avenue des Champs Élysées di Parigi con 12.519 euro.

Strade più care al mondo: le altre ‘piazze’ italiane

“Milano è diventata sicuramente un brand globale sinonimo del lusso. Sul posizionamento attuale ha pesato certamente l’apertura di nuovi negozi nell’area più ambita del quadrilatero, tra via Verri e via Sant’Andrea ma anche la dimensione della strada: è concentrata in uno spazio molto ridotto, a differenza di altre città come Londra, Parigi e New York, e nell’ultimo anno è diventato il Place To Be per i brand del lusso“, ha dichiarato Thomas Casolo, responsabile retail Italia and co head luxury di Cushman&Wakefield.

Anche se Via Montenapoleone detiene il primato delle strade dello shopping più care al mondo, nella classifica europea troviamo altre celebri location nostrane. In questa lista, il terzo e il decimo posto sono occupati da due ‘piazze’ di Roma, rispettivamente: Via Condotti e Piazza di Spagna.