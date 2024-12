Significato del numero 33, ll’anne ‘e Cristo nella smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 33? Una cifra potente, che ha molti collegamenti con la religione cristiana.

Vi siete mai soffermati sul significato del numero 33? E’ una cifra assai particolare, specialmente da un punto di vista religioso: sono gli anni che Gesù Cristo ha vissuto sulla Terra, ma è anche l’età dei morti in Paradiso secondo l’Islam. Vediamo cosa vuole trasmettere il numero e come deve essere interpretato per la smorfia napoletana.

Il significato del numero 33

Il numero 33 ha un significato molto particolare, che ricorre spesso nelle religioni, sia in quella cristiana che in quella islamica. Rappresenta l’età terrena di Gesù Cristo, la durata del regno di re Davide a Gerusalemme, sono le volte che Dio viene menzionato nella Genesi ed è l’età che aveva Giuseppe quando sposò la Vergine Maria. Ma è anche l’età dei morti in Paradiso secondo l’Islam.

Il 33 è considerato un numero maestro, la cifra che rappresenta l’amore profondo e incondizionato. Non a caso, simboleggia la conservazione delle tradizioni familiari e l’impegno totale che si mette nel mantenere la serenità con i propri cari.

Generalmente, le persone che hanno il numero 33 nella propria data di nascita amano in maniera assoluta e senza riserve, sono molto legate alla famiglia e si impegnano al massimo per il benessere degli altri. Questa loro generosità estrema, però, le porta ad addossarsi grandi responsabilità che spesso non sono di loro competenza.

Il 33 nella smorfia napoletana: che significa?

Il significato che la smorfia napoletana dà al numero 33 si ricollega alla religione cristiana e a quanto abbiamo detto finora. Indica, infatti, ll’anne ‘e Cristo, ossia gli anni di Cristo, e simboleggia l’essenza più vera e profonda dell’amore, quello disposto al sacrificio per garantire la salvezza. Nel mondo dei sogni, questa cifra rappresenta la famiglia e ha un valore estremamente positivo. Ovviamente, per una corretta interpretazione bisogna sempre prendere in considerazione l’intero disegno onirico, soprattutto i dettagli.