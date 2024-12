Se pensate che il ping pong sia uno sport poco benefico vi sbagliate di grosso: riduce lo stress e stimola le funzioni cognitive.

Anche se negli ultimi anni sta tornando in auge, il ping pong è ancora oggi uno degli sport più sottovalutati. In molti credono che sia un’attività poco movimentata e monotona, ma in realtà apporta numerosi benefici, sia al corpo che alla mente. Secondo gli esperti, infatti, riduce lo stress e stimola le funzioni cognitive, motivo per cui potrebbe essere utile nelle patologie come l’Alzheimer e il morbo di Parkinson.

Il ping pong riduce lo stress e non solo: ecco tutti i benefici

La dottoressa Wendy Suzuki, docente di neuroscienze alla New York University, ha dichiarato alla ABC News che il tennis da tavolo svolge una funzione molto importante nei confronti della memoria a lungo termine, del processo decisionale e della motricità fine. Questo perché richiede tre specifiche attività psicofisiche: anticipazione dei movimenti dell’avversario (strategia), calcolo della traiettoria (velocità) ed esecuzione precisa (coordinazione).

I giocatori, quindi, sono impegnati non soltanto da un punto di vista fisico, ma anche mentale. Ed è proprio in quest’ultimo settore che il ping pong risulta molto importante nella lotta contro determinate malattie, come l’Alzheimer e il Parkinson. Pensate che il processo di strategia, velocità e coordinazione attiva aree fondamentali del cervello, come la corteccia prefrontale e il cervelletto. Ma non è tutto: il tennis da tavolo, così come tutti gli altri sport, riduce lo stress e stimola la socialità, andando a contrastare l’isolamento.

I benefici fisici del ping pong

Il ping pong riduce lo stress perché aumenta la produzione di endorfine, i cosiddetti messaggeri del corpo. Tralasciando la salute mentale, sono molti i benefici che apporta al fisico. Essendo un’attività sportiva che richiede movimenti rapidi, il cuore e i gruppi muscolari di gambe, braccia e addome vengono stimolati. Insomma, anche il tennis da tavolo fa lavorare contemporaneamente corpo e mente, per cui deve essere considerata a tutti gli effetti una disciplina completa.