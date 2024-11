Significato del numero 11: numero maestro, angelico e spirituale

Qual è il significato del numero 11? Ammirato fin dall’antichità, indica la saggezza e il risveglio spirituale.

Numero molto particolare, venerato e studiato fin dalla notte dei tempi, l’11 ci parla di saggezza e risveglio spirituale. Scopriamo il suo significato nell’ esoterismo e nella numerologia, dando uno sguardo anche alla smorfia napoletana.

Qual è il significato del numero 11?

Il numero 11 ha attirato grande attenzione fin dall’antichità. I motivi sono diversi. Innanzitutto, è il primo numero dopo il 10 ed è formato da un doppio 1. Considerando che l’1 simboleggia l’inizio di tutto, l’11 è visto come un numero che rafforza il ciclo. Ergo, ha un’energia particolare, una vibrazione cosmica unica e profonda.

Nel corso della storia, gli studiosi hanno così assegnato al numero 11 un significato metafisico, considerandolo come una sorta di ponte tra l’universo spirituale e quello materiale. Non a caso, è stato spesso associato a illuminazione, intuizioni superiori e saggezza.

Arrivando ai giorni nostri, secondo la numerologia l’11 è il numero maestro, spesso definito l’archetipo del Genio. E’ identificato con la memoria collettiva ed è considerato portatore di una saggezza ancestrale.

Come se non bastasse, l’11 è considerato anche un numero angelico. Associato ai risvegli spirituali, ha un significato positivo, che spinge a concentrarsi sulle proprie aspirazioni e ambizioni e ad accettare il cambiamento. Generalmente, le persone che hanno questo numero nella propria data di nascita sono molto sensibili, con capacità di percepire realtà che hanno poco a che fare con il mondo fisico.

L’11 nella smorfia napoletana: ‘e surice

Nella smorfia napoletana, il numero 11 rappresenta i topi, in dialetto ‘e surice. Se compaiono nei sogni stanno a significare ansie o paure, a meno che non siano bianchi, dettaglio che li trasforma in portatori di messaggi positivi. Attenzione, però, se nel disegno onirico c’è un solo topo, il numero di riferimento è il 59 e non l’11.

Se, invece, vi capita di sognare il numero 11 senza alcun collegamento con i topi, magari l’orologio che segna 11:11, il significato si ricollega a quello esposto in precedenza. Sta a indicare, infatti, un risveglio spirituale, o comunque un momento significativo nella vita dell’individuo.