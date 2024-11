Significato del nome Camilla: origini, caratteristiche e onomastico

Camilla è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Camilla è un nome che affonda le sue radici nel passato, mescolando storia, mitologia e cultura: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : fanciulli liberi che assistevano il sacerdote durante le cerimonie sacre

: fanciulli liberi che assistevano il sacerdote durante le cerimonie sacre Origine: latina

latina Onomastico: 3 marzo

3 marzo Varianti: Kamila (ceco), Kamilla (ungherese), Camille (francese), Camila (spagnolo), Kamilla (svedese)

Significato e origini del nome Camilla

Camilla trae origine dal cognomen latino “Camillus“, termine che indicava i giovani liberi incaricati di assistere i sacerdoti durante le cerimonie sacre. Questo nome veniva utilizzato per indicare persone che ricoprivano un ruolo attivo all’interno della vita religiosa e sociale dell’antica Roma ed evoca perciò immagini di devozione, servizio e umiltà.

La diffusione di questo nome tra la popolazione femminile si deve probabilmente alla figura di Camilla, la vergine guerriera che guidò i Volsci nei combattimenti contro i Latini e le cui vicende sono narrate nella celebre Eneide del poeta Virgilio.

Onomastico e diffusione del nome Camilla

Nella cultura cristiana ci sono molte sante che portano questo nome, perciò nel corso dell’anno ci sono diverse occasioni in cui si può festeggiare l’onomastico di Camilla. Ecco le date più importanti:

3 marzo per Santa Camilla di Auxerre, vergine cristiana venerata nella località della Borgogna

per Santa Camilla di Auxerre, vergine cristiana venerata nella località della Borgogna 31 maggio per Santa e Beata Camilla Battista da Varano, clarissa francescana di Camerino e monaca umanista

per Santa e Beata Camilla Battista da Varano, clarissa francescana di Camerino e monaca umanista 26 luglio per Santa Camilla Gentili di Rovellone, di San Severino Marche.

per Santa Camilla Gentili di Rovellone, di San Severino Marche. 14 luglio, in memoria di San Camillo de Lellis

Camilla è un nome molto diffuso in Italia, specialmente al nord e in particolare in Lombardia. La sua popolarità è rimasta invariata negli ultimi 25 anni e dal 2018 è entrato stabilmente a far parte della lista dei 20 nomi più scelti per le bambine. Secondo i dati Istat, negli ultimi 25 anni sono state chiamate così circa 45.000 neonate. Seppur ormai poco utilizzata, esiste anche una variante maschile di questo nome, ovvero Camillo.

Caratteristiche e curiosità sul nome Camilla

Le Camilla hanno moltissima energia, caratteristica che gli consente di affrontare la vita sempre in modo propositivo. Sono soggetti dalla personalità indipendente, dotati di grandi capacità e intelligenza. Questi aspetti rendono chi porta questo nome dei leader nati, che non hanno timore di assumersi importanti responsabilità. Nonostante possano apparire timide e riservate, le Camilla sono dotate di grande empatia e di un gran cuore, che a volte le porta ad essere eccessivamente idealiste e sognatrici.

Per la loro personalità indipendente e per la naturale tendenza a curare i dettagli, dal punto di vista lavorativo le Camilla saranno orientate verso il mondo delle libere professioni, specialmente in ambito creativo dove potranno dare sfogo alla loro fantasia.

Il colore associato a questo nome è il giallo, simbolo di luce e serenità. La sua pietra portafortuna è invece il topazio, gemma legata al concetto di verità e alla capacità di perdonare. Infine, il numero portafortuna per Camilla è l’1, simbolo della sua continua ricerca di perfezione.

Personaggi famosi con il nome Camilla

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Camilla:

Camilla Alfieri , sciatrice alpina italiana

, sciatrice alpina italiana Camilla Belle , attrice statunitense di origine brasiliana

, attrice statunitense di origine brasiliana Camilla Borsotti , sciatrice alpina italiana

, sciatrice alpina italiana Camilla Cederna , scrittrice e giornalista italiana

, scrittrice e giornalista italiana Camilla del Lante , condottiera italiana

, condottiera italiana Camilla Del Soldato , scrittrice e traduttrice italiana

, scrittrice e traduttrice italiana Camilla Faà di Bruno , nobildonna italiana

, nobildonna italiana Camilla Filippi , attrice italiana

, attrice italiana Camilla Horn , attrice tedesca

, attrice tedesca Camilla Läckberg, scrittrice svedese

scrittrice svedese Camilla Luddington , attrice britannica

, attrice britannica Camilla Marazzi , pittrice italiana

, pittrice italiana Camilla Martelli , prima amante e poi moglie morganatica del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici

, prima amante e poi moglie morganatica del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici Camilla Patriarca , ginnasta italiana

, ginnasta italiana Camilla Ravera , politica italiana

, politica italiana Camilla Shand , precedentemente conosciuta come Camilla Parker Bowles, moglie di Re Carlo III

, precedentemente conosciuta come Camilla Parker Bowles, moglie di Re Carlo III Camilla Ella Williams, soprano statunitense