Su WhatsApp arriva la trascrizione dei messaggi vocali: ecco come si attiva

Buone notizie per coloro che odiano i vocali di WhatsApp: arriva la trascrizione dei messaggi. Vediamo come funziona.

I messaggi vocali sono estremamente comodi, ma non sempre possono essere ascoltati. Inoltre, ci sono anche diversi utenti che non li amano particolarmente. E’ proprio per questi motivi che WhatsApp ha pensato di attivare la funzione di trascrizione, che consente di leggere tutte le note audio.

WhatsApp lancia la trascrizione dei messaggi vocali

Tramite i suoi profili social Mark Zuckerberg ha fatto un annuncio che gli utenti di WhatsApp aspettavano da tempo: è arrivata la trascrizione dei messaggi vocali. Quanti odiano ascoltare gli audio di parenti e amici, che talvolta sono lunghi anche se velocizzati al massimo, oppure sono impossibilitati a farlo potranno scegliere la funzione di riscrittura.

Per attivare la trascrizione dei messaggi vocali basta aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare su Chat, autorizzare la funzione e scegliere la lingua. In alternativa, si può iniziare a usare la riscrittura per la prima volta quando si riceve un vocale, cliccando sulla dicitura Inizia dalla trascrizione vocale. Anche in questo caso, si potrà decidere in quale lingua utilizzare il servizio.

Trascrizione dei vocali: ancora un po’ di attesa per qualcuno

Attualmente, la funzione di trascrizione dei vocali su WhatsApp è attiva soltanto per coloro che possiedono in iPhone. Quanti hanno Android dovranno attendere ancora un po’ prima di poter usufruire del servizio. Per quanto riguarda le lingue, attualmente iOS supporta: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese e arabo. Per Android, invece, avremo: inglese, portoghese, spagnolo, russo e hindi. Nei prossimi mesi, in entrambi i sistemi operativi saranno aggiunte nuove lingue.

E’ bene sottolineare che le trascrizioni vengono generate in modo automatico e che nessun altro, compreso WhatsApp, potrà leggere o ascoltare i messaggi.