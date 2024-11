Cosa significa Apt? Ecco tutti i significati dell’acronimo

Cosa significa Apt? L’acronimo, venuto alla ribalta grazie alla canzone di Bruno Mars e Rosé, può essere interpretato in diversi modi.

Grazie alla prima canzone di Bruno Mars e Rosé, l’acronimo Apt ha attirato l’attenzione dei fan. Questa sigla, in base al contesto in cui si colloca, assume un significato diverso: dal gioco alcolico giapponese agli attacchi alle reti aziendali. Vediamo cosa significa e come cambia il suo utilizzo in base al settore di riferimento.

Apt: cosa significa l’acronimo?

Venerdì 18 ottobre 2024, Bruno Mars e la cantante coreana Rosé hanno presentato la prima canzone che li vede collaborare: Apt. Il brano, che in breve tempo ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali, racconta di un semplice flirt, in cui i protagonisti utilizzano il famoso gioco alcolico giapponese per avvicinarsi. Il titolo del singolo, infatti, è una versione inglese del termine coreano apateu, che si traduce con appartamento e si riferisce proprio al game tanto in voga in Corea del Sud.

L’Apt, ossia l’apateu giapponese, è molto gettonato tra i giovani coreani. Il funzionamento è semplice e simile a tanti altri giochi alcolici. I partecipanti cantano apateu mettendo le mani al centro di un cerchio, poi qualcuno chiama un numero. A questo punto, i giocatori devono spostare le mani in cima e l’ultimo a farlo è costretto a bere.

Ecco il video di Apt di Bruno Mars e Rosé

Apt: da Bruno Mars e Rosé agli altri significati

Apt ha anche un altro significato. Nella sicurezza informatica, l’acronimo sta per Advanced Persistent Threat indica una tipologia di attacco nel quale un intruso (hacker) si insinua in modo illecito all’interno di una rete aziendale con lo scopo di rubare dati più o meno sensibili.

In Italia, però, APT si usa per indicare un ente del diritto, ossia l’Azienda di promozione turistica, oppure un comparto medico, cioè l’Assistenza Psichiatrica Territoriale. Talvolta, con questo acronimo ci si riferisce anche ai cosiddetti aparthotel o Apt suite, ossia appartamenti che hanno gli stessi servizi di un albergo.

Infine, se vi capita di leggere la sigla in aeroporto, sappiate che si tratta di circolari dell’Enac Serie Aeroporti, Apt per l’appunto, che sono documenti relativi a materie tecniche degli aeroporti o comunque inerenti la sicurezza e l’operatività aeroportuale.