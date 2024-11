Significato del nome Riccardo: origini, caratteristiche e onomastico

Riccardo è un nome di origine germanica che significa “potente e forte”: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Riccardo è un nome ricco di storia che evoca forza, coraggio e leadership: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo nome così bello!

Significato : potente e forte

: potente e forte Origine: germanica

germanica Onomastico: 7 febbraio

7 febbraio Varianti: Rikard (albanese, basco, croato, danese, norvegese, svedese), Ricardo (aragonese, portoghese, spagnolo), Ricard (catalano, francese), Richard (ceco, francese, rumeno, slovacco, olandese, tedesco, inglese), Ríkharður (islandese), Ryszard (polacco), Rikhard (finlandese)

Significato e origini del nome Riccardo

Riccardo è un nome di origini germaniche. Più precisamente si tratta di un termine composto formato dal sostantivo “ric” il cui significato corrisponde a “potere” o “dominio” e dall’aggettivo “hard” o “hart” che significa “forte”, “audace”, “valoroso”. Riccardo può quindi assumere diversi significati: potente e coraggioso, signore forte o anche condottiero valoroso.

Si tartta di un nome ricco di storia. Diffuso da secoli in molte culture europee, per via del suo significato è stato a lungo uno dei nomi prediletti dai monarchi. Uno degli esempi più noti è Riccardo Cuor di Leone, leggendario monarca inglese ricordato per il suo coraggio in battaglia durante le Crociate.

Onomastico e diffusione del nome Riccardo

Riccardo ha diversi santi di riferimento e di conseguenza nel corso dell’anno ci sono più occasioni in cui si può festeggiare chi porta questo nome. Ecco le date più importanti:

7 febbraio per San Riccardo, re d’Inghilterra

per San Riccardo, re d’Inghilterra 25 marzo per San Riccardo di Pontoise, martire

per San Riccardo di Pontoise, martire 3 aprile per San Riccardo, vescovo di Chichester

per San Riccardo, vescovo di Chichester 1º maggio per San Riccardo Pampuri, religioso dei Fatebenefratelli

per San Riccardo Pampuri, religioso dei Fatebenefratelli 4 maggio per San Richard Reynolds, sacerdote e martire a Londra

per San Richard Reynolds, sacerdote e martire a Londra 9 giugno per San Riccardo, vescovo di Andria

per San Riccardo, vescovo di Andria 17 ottobre per San Richard Gwynn, martire a Wrexham

per San Richard Gwynn, martire a Wrexham 15 novembre per Beato Richard Whiting, abate di Glastonbury e martire

Riccardo è stato a lungo uno dei nomi prediletti dai neogenitori italiani. Secondo i dati Istat in Italia è un nome abbastanza frequente tra i bambini nati nel XXI secolo, ma la sua diffusione è diminuita rispetto agli anni ’80 e ’90 del ‘900. Nel resto d’Europa è diffuso con le due varianti Richard (inglese, francese, tedesco) o Ricardo (spagnolo, portoghese).

Caratteristiche e curiosità sul nome Riccardo

I Riccardo sono spesso caratterizzati da un temperamento determinato e indipendente. Infatti chi porta questo nome è destinato a diventare una persona forte, intraprendente e coraggiosa, che difficilmente si fa spaventare dalle avversità della vita.

Questo nome, associato al colore rosso e alla pietra portafortuna dello zircone, richiama energia vitale e ardore, qualità che spesso si ritrovano nelle persone che lo portano. Il numero fortunato, il 5, e la correlazione astrologica con il segno del Leone, raccontano di un individuo dalla grande forza di volontà, pronto a brillare nelle varie sfere della vita grazie a un carattere indomabile e generoso.

Personaggi famosi con il nome Riccardo

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Riccardo: