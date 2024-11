Principe Harry, il primo tatuaggio è un bluff: nessun affronto alla Royal Family

Il principe Harry si è davvero fatto il primo tatuaggio? Il video del tattoo, diventato virale sui social, è un bluff.

Anche se ormai non deve più rendere conto alla Royal Family, il principe Harry non può comportarsi come se fosse una persona qualunque. La prova ci arriva dal suo ultimo colpo di testa: il primo tatuaggio, una scritta sul collo che ha lasciato tutti a bocca aperta. E’ un vero tattoo o si tratta di un bluff?

Principe Harry, il video del primo tatuaggio è virale

Fin da piccolino, il principe Harry è sempre stato considerato il ribelle della Royal Family. Dopo il matrimonio con Meghan Markle e l’addio a Buckingham Palace, le voci sul suo conto non hanno fatto altro che intensificarsi. Ad oggi, non a caso, è la pecora nera della famiglia, nonché il personaggio meno amato dagli inglesi. Recentemente, il principino è finito nuovamente al centro di una polemica a causa del suo primo tatuaggio.

Neanche a dirlo, in molti hanno visto questo suo gesto come un affronto alla Royal Family. Il video che mostra l’ultima impresa del principe è stato condiviso sul profilo del cantante Jelly Roll, colui che veste i panni di tatuatore, e degli Invictus Games. “Sai che non potevo crederci quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che il principe Harry voleva farsi il suo primo tatuaggio oggi, e voleva che fossi io a farglielo?“, dichiara l’artista prima di tatuare Harry.

Il primo tatuaggio del principe Harry è un bluff

Il primo tatuaggio del principe Harry è il logo del cantante, ossia “I Am Jelly Roll“. Una scritta che il marito di Meghan Markle si è fatto imprimere sul collo e che, in effetti, appare un po’ stonata. Possibile che abbia davvero scelto di tatuarsi “in onore dei prossimi Invictus Games“? Ovviamente no.

Il tattoo non è altro che una trovata pubblicitaria per sponsorizzare la nuova edizione degli Invictus Games, manifestazione a cui il principe è da sempre molto legato. I sostenitori della Royal Family possono tirare un sospiro di sollievo: non è stato fatto alcun affronto.