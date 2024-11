Significato del nome Aurora: origini, caratteristiche e onomastico

Aurora è un nome di origine latina che significa “alba”: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle caratteristiche di questo nome!

Aurora è un nome molto apprezzato perchè evoca immagini di luce e serenità: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome.

Significato : alba, luminosa, splendente

: alba, luminosa, splendente Origine: latina

latina Onomastico: 7 gennaio

7 gennaio Varianti: Aurore (francese), Eos (greco), Avrora (russo), Aurora (spagnolo), Dawn (inglese), Auróra (ungherese)

Significato e origini del nome Aurora

Aurora è un nome di origine latina che deriva dal termine “aurora”, il cui significato letterale è “alba“, ma anche dal termine “aurum” che significa “oro”. Potrebbe derivare anche dal sabino “Ausel“, nome con cui veniva chiamato il Dio del sole romano corrispondente alla Dea greca Eos. In questo caso Aurora assume il significato di “luminosa, splendente“.

Onomastico e diffusione del nome Aurora

L’onomastico di Aurora viene festeggiato il 7 dicembre giorno dedicato alla memoria della Beata Aurora Lopez Gonzalez, religiosa e martire. In alternativa può essere celebrato anche il 20 ottobre S in onore di un’altra santa conosciuta con il nome di Orora.

Aurora è un nome ampiamente diffuso in Italia sin dal Rinascimento. Secondo i dati Istat si tratta di uno tra i nomi femminili più scelti dai genitori italiani nel XXI secolo, con più di 100.000 nuove nate che sono state chiamate così negli ultimi 25 anni. Nel 2022 Aurora si è collocata al secondo posto dei primi 10 nomi italiani più diffusi, subito dopo Sofia, con 4.900 bambine chiamate Aurora.

Caratteristiche e curiosità sul nome Aurora

Il nome Aurora non solo è sinonimo di bellezza, ma racchiude in sé qualità di dolcezza, equilibrio e una propensione naturale verso l’arte e la comunicazione. Questi tratti, insieme all’amore per la natura e una vivace fantasia, delineano le caratteristiche predominanti di chi porta questo nome.

Proprio per questa natura così sensibile le Aurora dimostrano inclinazione verso molte professioni, prediligendo quelle in ambito sociale come medico, infermiera e assistente sociale. Le Aurora sono però adatte anche a professioni che richiedono fantasia e manualità, come ad esempio l’artigianato.

Ad Aurora è associato l’arancione, un colore luminoso e brillante che richiama la luce del sole. La pietra portafortuna è invece l’opale, una gema simbolo di vivacità e forza di volontà. Infine, il numero fortunato per questo nome è il 4 , simbolo di concretezza e costruzione.

Personaggi famosi con il nome Aurora

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Aurora: