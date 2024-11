Ida Di Filippo: ecco com’è la dimora dell’agente di Casa a prima vista

Com’è la casa di Ida Di Filippo? Da brava agente immobiliare, la sua dimora è curata fin nei minimi dettagli.

Ida Di Filippo è una dei protagonisti più amati del programma Casa a prima vista. Da brava agente immobiliare, la simpatica campana ha una dimora curata fin nei minimi dettagli. Un appartamento piccolino, ma perfetto per lei e il compagno.

Ida Di Filippo: la sua casa è a misura di agente immobiliare

Insieme a Mariana D’Amico e Gianluca Torre, Ida Di Filippo è l’agente del format Casa a prima vista. Mentre loro si occupano del mercato immobiliare di Milano e dintorni, a Roma troviamo altri tre personaggi molto amati: Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Mayer. Tralasciando il successo del programma, uno dei più visti di Real Time, sono tante le curiosità dei fan nei confronti dei protagonisti, specialmente per quel che riguarda le loro dimore. La prima a presentare la sua casa sui social è stata Ida.

Originaria di Siano, in provincia di Salerno, la Di Filippo vive da tempo nel capoluogo lombardo. Ha acquistato l’appartamento nel 2018 e pian piano l’ha personalizzato. Rispetto alle foto dei tempi del trasloco, infatti, la dimora ha oggi una luce completamente diversa.

La casa non è molto grande, ma perfetta per la vita a due di Ida e del suo compagno. E’ composta da ingresso, zona living con cucina a vista, camera da letto matrimoniale, una cameretta e due bagni. In tutta la dimora, bagno compreso, la pavimentazione è in parquet. I mobili sono per lo più sulle tonalità del bianco e del legno chiaro, mentre alcune pareti del solone e del corridoio sono beige.

Il regno dell’agente immobiliare, come sanno bene coloro che seguono il format di Real Time, è la cucina. Divisa dal salone dalla colonna frigo e da un mobile basso, è comunque a vista. Il tavolino, ovviamente, è allungabile e può ospitare fino a otto persone.

Ida Di Filippo: niente doccia walkin in bagno

La camera da letto è molto ampia e luminosa. E’ dotata di un armadio a parete, un comò e due comodini. L’arredamento è semplice, forse fin troppo, ma immaginiamo che sia la stanza della casa dove Ida trascorre meno tempo.

Il bagno, che fortunatamente non è cieco, è sempre sui toni del bianco e, con grande dispiacere del collega Gianluca Torre, non è dotato di doccia walkin.

Un ambiente molto particolare è l’ingresso, che la Di Filippo ha curato in modo che i suoi ospiti, appena varcata la soglia, si sentano a casa. Oltre all’appendiabiti di design, dotato di specchio e appoggiato su una cassapanca, a catturare l’attenzione è il tavolinetto rotondo con piano in pietra verde.