Significato del nome Giuseppe: origini, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Giuseppe? Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei nomi più diffusi in Italia.

Il nome Giuseppe ha un significato assai particolare, beneagurante, che trasmette gioia e serenità. Insieme a Maria, è uno dei nomi più diffusi nel Belpaese e, molto probabilmente, il merito è proprio del messaggio di cui è portatore. Vediamo le origini, quando si festeggia l’onomastico e tutte le curiosità legate a questo nome.

Significato : colui che aggiunge.

: colui che aggiunge. Origine : aramaico-ebraica.

: aramaico-ebraica. Onomastico : 19 marzo.

: 19 marzo. Varianti: Yoseph (ebraico), Ioséph o Iosíf (greco moderno), Ioseph o Iosephus, Joseph o Josephus (latino), Yussef o Jusuf (arabo), Joseph o José (francese), Joseph o Joe, (inglese), José, Pepe o Pepito (spagnolo), José o Pepito (portoghese), Iosip, Iosiph od Osip (russo), Josef, Sepp o Joseph (tedesco), Jozef (polacco) e Jozefo (esperanto).

Significato e origini del nome Giuseppe

Di origine ebraica, il nome Giuseppe deriva dal verbo yasaph, che in italiano si traduce con accrescere, aumentare. Molto diffuso nell’Antino e nel Nuovo Testamento, grazie allo sposo di Maria nonché padre putativo di Gesù, il suo significato è strettamente collegato alla religione e al ruolo avuto da Giuseppe nella vita di suo figlio. Significa, infatti, colui che aggiunge, inteso come un augurio: Dio accresca la famiglia tramite i figli.

Il nome Giuseppe, a prescindere dal proprio credo, è portatore di un messaggio beneagurante. In Italia è molto diffuso, soprattutto nelle regioni meridionali, ed è considerato un nome intramontabile, sempre attuale, che non passa mai di moda. Non a caso, è uno dei nomi più utilizzati di sempre dai neogenitori. Tanti i diminutivi: Giuseppino, Geppino, Geppetto, Beppe, Peppo, Peppe, Pino, Pinuccio, Pinin e Pippo.

Onomastico e diffusione del nome Giuseppe

Oggi, in Italia, ci sono più di 2 milioni di Giuseppe. Soltanto il nome Maria è più diffuso. Questo a dimostrazione che gli italiani, a prescindere dalla fede, si distaccano poco dalla tradizione. Anche se la Chiesa annovera diversi santi di nome Giuseppe, come San Giuseppe Moscati, quasi tutti festeggiano l’onomastico il 19 marzo, in onore di San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Ricordiamo che in questa data si celebra, non a caso, anche la Festa del papà.

Caratteristiche e curiosità sul nome Giuseppe

Quanti si chiamano Giuseppe sono generalmente molto affettuosi, buoni e dediti alla famiglia. Da bambini sono molto creativi, talvolta bizzarri, e con molte idee per la testa. Crescendo, però, mettono al centro della propria esistenza gli affetti più cari. L’animale portafortuna di quanti hanno questo nome è la tortora, mentre il colore dominante è il giallo. Hanno anche una pianta del cuore: il castagno.

Personaggi famosi con il nome Giuseppe

Tralasciando l’agiografia, dove ricorrono tanti santi di nome Giuseppe, al mondo ci sono stati e ci sono personaggi famose che si chiamano così: