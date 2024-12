Significato del nome Alessandro: origini, caratteristiche e onomastico 

Alessandro è un nome di origine greca dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Alessandro è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : protettore degli uomini

: protettore degli uomini Origine : greca

: greca Onomastico : 26 agosto

: 26 agosto Varianti: Alexander (inglese), Alejandro (spagnolo), Alexandre (francese), Alexandros (greco), Aleksandr (russo), Aleksander (polacco), Alexandru (rumeno), Iskandar (arabo), Eskandar (persiano), Oleksandr (ucraino), Alasdair, Alistair (scozzese), Sándor (ungherese) . Aleksander (albanese), Alexander (olandese)

Significato e origini del nome Alessandro

Il nome Alessandro affonda le sue radici nella lingua greca, dove nasce dall’unione dei termini “alexo” (difendere o aiutare) e “aner” (uomo). Il suo significato può quindi essere inteso come “protettore degli uomini” o “protettore dell’umanità”. Proprio per questa sua etimologia, che lo porta ad essere associato a qualità qualità come forza, potere e carisma, Alessandro è stato a lungo uno dei nomi prediletti da sovrani e regnanti.

Onomastico e diffusione del nome Alessandro

La celebrazione dell’onomastico di Alessandro varia perchè ci sono molti santi con questo nome, ma la data più rilevante è il 26 agosto in onore di Sant’Alessandro martire a Bergamo nel IV secolo. In alternativa può essere festeggiato:

11 gennaio , per Sant’Alessandro, vescovo di Fermo e martire

, per Sant’Alessandro, vescovo di Fermo e martire 18 maggio , per Sant’Alessandro di Gerusalemme

, per Sant’Alessandro di Gerusalemme 30 gennaio , per sant’Alessandro, martire presso Edessa

, per sant’Alessandro, martire presso Edessa 3 maggio , per Sant’Alessandro I, Papa

, per Sant’Alessandro I, Papa 4 giugno , per Sant’Alessandro, vescovo di Verona

, per Sant’Alessandro, vescovo di Verona 28 agosto, per Sant’Alessandro I, vescovo di Bisanzio

Alessandro è uno dei nomi più diffusi in assoluto in Italia, tanto da essere al quinto posto tra i nomi maschili più utilizzati nel nostro Paese nel 2022. Secondo l’Istat negli ultimi 25 anni la popolarità di questo nome è rimasta invariata e dal 1999 è sempre rimasto tra i 5 nomi più scelti dai neogenitori. Diffusa, anche se in misura minore, la variante Sandro.

Caratteristiche e curiosità sul nome Alessandro

Le caratteristiche attribuite a chi porta il nome Alessandro delineano un individuo dal temperamento aperto, socievole e dotato di carisma. Questa predisposizione alla comunicazione e all’interazione suggerisce una naturale inclinazione verso professioni che richiedono contatto con il pubblico, empatia e capacità di esprimersi, confermando la versatilità e la ricchezza di sfumature associate al nome.

Oltre ai molti pregi, Alessandro ha anche un difetto: lascia a metà i suoi progetti se non è spinto da una forte motivazione. Per questo motivo può apparire disorganizzato e superficiale, aspetti che però vengono compensati dal suo grande carisma.

Il colore associato a chi porta questo nome è il verde, una tonalità accesa che richiama la natura e la vitalità. La pietra portafortuna per Alessandro è invece lo smeraldo, una gemma simbolo di speranza e serenità. Infine, il numero fortunato è l’8, simbolo di benessere spirituale e materiale oltre che di calma e stabilità emotiva.

Personaggi famosi con il nome Alessandro

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Alessandro: