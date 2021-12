Come trascorrere il Natale? Può essere l’occasione giusta per stare in compagnia degli amici più cari. Ecco alcune idee divertenti per festeggiare insieme.

Il Natale si trascorre in famiglia, ma non bisogna dimenticarsi degli amici più cari. I giorni di festa sono perfetti per passare un po’ di tempo con tutti coloro che, durante il resto dell’anno, finiamo per trascurare a causa dei mille impegni. È giusto passare le feste anche con loro, cercando di organizzare qualche momento divertente da passare in compagnia.

Le cosa da fare per stare insieme sono tante: si può restare in casa a giocare a carte e mangiare dolci, oppure uscire in centro per passeggiare sotto le luci natalizie. Vediamo qualche idea divertente.

Cosa fare a Natale con gli amici, per una festa diversa

Come trascorrere un Natale diverso con gli amici, cercando di divertirsi insieme? Ecco 5 idee da cui prendere ispirazione:

Giochi da tavolo

Carte, tombola e giochi da tavolo. A Natale non c'è modo migliore per divertirsi con gli amici che sfidarsi a carte o tombola. Non vi piacciono i tipici giochi natalizi? Scegliete qualche altro gioco da tavola, come Monopoli, Cluedo o Indovina Chi, oppure altri più ricercati ma molto divertenti, come Dixit, Nome in Codice, Dobble o Ticket to Ride.

Brunch in compagnia. Di solito il giorno della vigilia non si pranza, per non arrivare alla cena già con la pancia piena. Una buona alternativa al digiuno è organizzare un bruch con gli amici verso le 15.00. Potete preparare toast e altri stuzzichini a casa e invitare tutti a portare qualcosa, oppure andare in qualche locale in centro.

Gara di cucina. Invece di passare la vigilia a cucinare per tutti, che ne dite di invitare a casa i vostri amici e sfidarvi in una gara di cucina? Ognuno preparerà una pietanza e il vincitore avrà un regalo a sorpresa in più da scartare.

Un giro tra i mercatini. Se nella vostra zona si tengono dei mercatini natalizi, in serata potreste andarci tutti insieme, per comprare gli ultimi regalini e gustare una tazza fumante di vin brulé.

Maratona di film di Natale. Si può organizzare a casa di qualcuno una maratona di film natalizi, o di qualsiasi altro genere cui si hanno gusti in comune, o andare al cinema per vedere una delle novità clou. Sarà un'ottima idea e un buon modo per passare il tempo.

