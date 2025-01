Significato del nome Valentina: origini, caratteristiche e onomastico 

Valentina è un nome di origine latina dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Valentina è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : sana, forte

: sana, forte Origine : latina

: latina Onomastico : 14 febbraio

: 14 febbraio Varianti: Tina, Valentine (Inglese), Valentine (francese), Valentína (slovacco), Valentinas (lituano)

Significato e origini del nome Valentina

Il nome Valentina affonda le sue radici nell’antica Roma: deriva dal termine latino “valens”, che significa letteralmente “sana” o anche “forte, valente“. Secondo alcune fonti questo nome veniva utilizzato come patronimico ed è diventato nome proprio solo successivamente.

Onomastico e diffusione del nome Valentina

L’onomastico di chi porta questo nome si festeggia tradizionalmente il 14 febbraio in onore di San Valentino, martire del III secolo e protettore degli innamorati. In alternativa può essere festeggiato:

25 luglio per Santa Valentina martire a Caesarea in Palestina

per Santa Valentina martire a Caesarea in Palestina 29 luglio San Valente, Vescovo di Verona

San Valente, Vescovo di Verona 4 novembre per Santa Valentina martire a Ravenna

Nonostante Valentina sia un nome molto diffuso in Italia, attualmente la sua popolarità è in forte diminuzione. Molto utilizzato negli anni ’80 e ’90, da diversi anni non rientra più nella lista dei 20 nomi più scelti dai neogenitori italiani.

Caratteristiche e curiosità sul nome Valentina

Valentina ha una personalità buona, dolce, altruista e gentile. Chi porta questo nome cerca sempre di far star bene gli altri e si dedica con grande passione agli affetti e alla famiglia. Valentina, come indica l’etimologia del nome, è una persona energica e determinata, che affronta le difficoltà senza lasciarsi abbattere. Dal punto di vista lavorativo, Valentina può eccellere negli sport, ma anche nel campo degli affari e nel settore immobiliare.

Il colore associato a chi porta questo nome è il blu, simbolo di serenità e saggezza. Il numero fortunato per Valentina è invece il 7, cifra che rappresenta la sete di conoscenza e la pienezza spirituale. Infine, la pietra portafortuna associata a Valentina è lo zaffiro, gemma simbolo di eleganza e di purezza.

Personaggi famosi con il nome Valentina

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Valentina: