Emma, un nome potente: significato, origine, caratteristiche e onomastico

Qual è il significato del nome Emma? Scopriamo l’origine, le caratteristiche, la personalità e quando si festeggia.

Nome da sempre diffuso in Italia, Emma ha un significato assai particolare, che generalmente si rispecchia nel carattere delle donne che si chiamano così. Scopriamo tutte le curiosità legate a questo nominativo, comprese le date di onomastico e le personalità celebri che lo sfoggiano con orgoglio.

Significato: valorosa, operosa, potente, nutrice.

valorosa, operosa, potente, nutrice. Origine: gotico-germanica

gotico-germanica Onomastico: 19 aprile, 29 giugno, 3 dicembre.

19 aprile, 29 giugno, 3 dicembre. Varianti: Ema, Emmie, Emmy (inglese), Ema (spagnolo) e Imma (tedesco).

Significato del nome Emma: origine e caratteristiche

Di origine gotico-germanica, il nome Emma deriva dal termine imme, che significa valorosa, operosa, potente, nutrice. Secondo alcune teorie, però, la sua natura si potrebbe rintracciare anche nel diminutivo di tutti i nomi che iniziavano con Ermen, come: Ermengarda, Ermentrude o Ermenegilda. In questo caso, il significato di riferimento è universale, totale.

Non particolarmente diffuso fino al Medioevo, il nome Emma inizia a diffondersi in Inghilterra dopo la conquista dei Normanni. Da questo momento, specialmente grazie alla regina Emma di Normandia, è diventato un nominativo amato in tutto il mondo. Ovviamente, declinato in modo diverso: Ema, Emmie, ed Emmy in inglese, Ema in spagnolo e Imma in tedesco. E’ bene sottolineare che non esiste una variante maschile.

Generalmente, le persone che si chiamano Emma hanno un carattere brillante e audace, ma talvolta si fanno travolgere dalla rabbia. Credono molto in se stesse, tendono a essere autoritarie e sono sempre in movimento. Non amano la calma piatta, ma proprio a causa di ciò capita che non riescano a portare a termine i progetti. Curiose, creative, libere e femministe, credono molto nell’amicizia e hanno bisogno di punti di riferimento stabili.

Quando si festeggia l’onomastico di Emma?

Il colore legato al nome Emma riflette pienamente il suo significato: arancione. Questa tonalità, infatti, è particolarmente energica ed è associata all’intelligenza e alla creatività. La sua pietra portafortuna, invece, è il topazio, simbolo di saggezza e di pace, mentre il suo numero è il 2, che indica la costante ricerca di equilibrio.

L’onomastico si può festeggiare in date diverse: il 19 aprile in onore di Santa Emma di Sassonia, il 13 maggio in omaggio si Santa Emma Vergine, il 29 giugno in ricordo di Santa Emma di Gurk e il 3 dicembre per commemorare Santa Emma di Lesum. In tutto il mondo, sono tanti i personaggi famosi che si chiamano Emma, come: Emma Marrone, Emma Bonino, Emma Stone, Emma Thompson, Emma Watson ed Emma Baron. Vale la pena citare anche Emma Bovary, la Madame del celebre romanzo di Gustave Flaubert.

Personaggi famosi con il nome Emma

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Emma: