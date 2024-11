Altro che bolide: l’auto di Barbara D’Urso è vintage

Barbara D’Urso possiede un’auto assai particolare, una vettura d’epoca che i collezionisti o gli amanti del vintage fanno a gara per avere.

Lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, Barbara D’Urso è molto attiva sui social. La conduttrice, dopo la cacciata da Mediaset, si è reinventata e, nonostante la delusione, è più vitale che mai. Sempre di corsa, Carmelita si mostra raramente alla guida, eppure possiede un’auto d’epoca bellissima.

Che auto ha Barbara D’Urso? La conduttrice punta sul vintage

Dopo che è stata messa alla porta da Pier Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso ha dato il via a un nuovo capitolo della sua carriera, fatto di teatro e mondo social. Su Instagram e TikTok è parecchio attiva e i seguaci sembrano apprezzarla anche in questa nuova veste da pseudo influencer. Grazie alla rottura con Mediaset, Carmelita ha più tempo libero, che trascorre quasi sempre con la famiglia e gli amici. In tutto questo tran tran, però, la presentatrice non si mostra quasi mai alla guida della sua auto.

Eppure, secondo alcune indiscrezioni, Barbara possiede una macchina che fa gola a molti, un modello d’epoca che i collezionisti cercano come l’oro. Stiamo parlando del Volkswagen Typ 1, comunemente chiamata Maggiolino.

La D’Urso l’ha scelta di un colore rosso fiammante, tonalità che si sposa alla perfezione con la sua innata sensualità. Una macchina intramontabile e giovanile, proprio come Carmelita che, nonostante lo scorrere del tempo, sembra ancora una ragazzina.

Quanto cosa l’auto di Barbara D’Urso

Ci teniamo a sottolineare che Barbara D’Urso non ha mai confermato di possedere un Maggiolino. Si tratta di un’indiscrezione e come tale va presa. In ogni modo, se dovesse davvero essere proprietaria di un’auto di questo tipo possederebbe un vero gioiellino. Il prezzo, in base alle caratteristiche e alle condizioni della vettura, può sfiorare anche i 100 mila euro.