Una lista di nomi con la E tra i più usati, maschili e femminili, corredati di significato, origine e data dell’onomastico.

Volete scoprire il significato dei nomi con la E più utilizzati? Vediamo quali sono i nomi che iniziano con la E più usati nel nostro paese e più in voga in questi anni. Per ogni nome presenteremo l’origine, il significato e la data in cui ricorre l’onomastico.

Nomi con la E femminili

Quali sono i nomi femminili con la E tra i più amati? Vediamoli uno per uno e scopriamo da dove derivano.

Emma: di origine germanica, è un nome molto utilizzato in Italia, comparendo in questi ultimi anni sempre nelle prime 10 posizioni nomi più usati. Il suo significato è analogo al nome Irma e viene inteso come “potente, grande” o anche “valoroso”. L’onomastico si festeggia il 29 giugno.

Elena: utilizzato anche nella varante Elenia, Ileana o Ilenia o nel nome composto Marilena. Il nome ha origini greche e i possibili significati sono “luminoso, brillante” dal greco helenos. L’onomastico viene in genere festeggiato il 18 agosto.

Elisa: forma abbreviata del nome Elisabetta che ha il significato di “Dio è giuramento”. L’onomastico si può festeggiare il 23 settembre (Santa Elisabella) o l’11 febbraio in ricordo di santa Eloisa.

Emily: anche utilizzato nella forma Emilia, ha origine dal cognomen romano Aemilia e il suo significato deriva da aemulus che vuol dire “rivale, competitore”. L’onomastico si può festeggiare il 22 febbraio.

Eleonora: l’origine del nome risale all’occitano Alienor che a sua volta ha origini incerte e secondo alcune teorie deriverebbe dal greco éleos che significa “compassione”. L’onomastico si festeggia il 27 maggio.

Nomi maschili con la E

Vediamo una lista di nomi con la E maschili, il loro significato, l’origine e l’onomastico.

Edoardo: deriva dal nome anglosassone Eadweard il cui significato viene interpretato come “ricco guardiano” o anche “difensore del retaggio”. L’onomastico si festeggia il 5 gennaio.

Emanuele: utilizzato anche nelle varianti Emmanuele o Manuele, deriva dall’ebraico e significa “Yahweh è con noi”. L’onomastico si festeggia il 26 marzo in ricordo di sant’Emanuele.

Elia: di derivazione ebraica significa “il mio Dio è Yahweh”, si tratta di un nome di tradizione biblica e l’onomastico viene festeggiato il 20 luglio.

Enrico: utilizzato anche nella variante Errico, ha origini germaniche derivando dal nome Heimirich il cui significato viene interpretato come “capo della casa” o “potente in patria”. L’onomastico si festeggia il 13 luglio.

Eugenio: di origini latine deriva da Eugenius che a sua volta tra origine dal greco Eugenes che significa “ben nato” o “di nobile stirpe”. L’onomastico si festeggia il 4 gennaio in memoria di sant’Eugenio martire.