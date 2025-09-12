Qual è il significato del nome Alba? Scopriamo insieme quando si festeggia l’onomastico, la sua origine e le caratteristiche legate a chi porta questo nome così poetico e suggestivo.

Nome delicato ma potente, Alba è un classico intramontabile che negli ultimi anni ha ritrovato una nuova popolarità. Ecco il suo significato, l’origine, le curiosità, la diffusione e le varianti.

Significato : luce del mattino / sorgere del sole

: luce del mattino / sorgere del sole Origine : latina

: latina Onomastico : 15 agosto/11 settembre

: 15 agosto/11 settembre Varianti: nessuna particolarmente diffusa in italiano (in inglese può corrispondere a Dawn)

Significato e origini del nome Alba

Il nome Alba deriva direttamente dal latino alba, che significa “bianca” ma anche “aurora”, ovvero il primo chiarore del giorno. Non a caso, è associato al sorgere del sole e alla luce del mattino, elementi simbolici carichi di speranza, rinascita e nuovi inizi.

Nel mondo romano, Alba era anche un toponimo importante: basti pensare ad Alba Longa, mitica città del Lazio legata alla leggenda della fondazione di Roma. Il nome, dunque, evoca purezza, nuove opportunità, femminilità luminosa e energia vitale.

Onomastico e diffusione del nome

L’onomastico di chi si chiama Alba si celebra il 15 agosto, in onore della Beata Maria dell’Alba, oppure può essere festeggiato anche l’11 settembre, per la Beata Alba de’ Rieti, secondo alcune fonti cattoliche.

Secondo i dati ISTAT, Alba è un nome che ha vissuto una nuova primavera negli ultimi anni: dopo un periodo di relativa rarità, è tornato tra le scelte preferite da moltissime famiglie italiane. Attualmente, il nome si colloca tra i primi 200 nomi femminili più scelti in Italia, con una particolare incidenza in regioni come la Toscana, il Piemonte e la Lombardia.

Caratteristiche e curiosità sul nome Alba

Chi si chiama Alba viene spesso descritta come una persona sensibile, solare, tenace, capace di illuminare con la propria presenza. È spesso associata a una forte intuizione, una profonda spiritualità e una predisposizione alla creatività.

Il numero portafortuna di Alba è il 7, simbolo di introspezione e analisi, mentre il colore ideale è il rosa chiaro, che richiama la delicatezza dell’aurora. La pietra associata è il quarzo rosa, simbolo d’amore e guarigione interiore, mentre il metallo è l’argento, legato alla luna e alla femminilità.

Personaggi famosi che si chiamano Alba

Ecco alcune personalità note che portano questo nome: