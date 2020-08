Stella tra le stelle di The Rain, serie tv danese Netflix che le ha permesso di incassare consensi anche in Italia, Alba August è una donna dalle tante sfumature (e curiosità).

Alba August è un’affermata attrice, ma cosa sappiamo di lei e della sua biografia? Scopriamo la sua identità tra successi sul set e vita privata, dove si addensano i risvolti curiosi e inaspettati di una biografia da star…

Chi è Alba August e dove vive?

Alba August è nata a Copenaghen, sotto il segno dei Gemelli, il 6 giugno 1993. Ha origini danesi e svedesi ed è una figlia d’arte. Suo padre, Bille August, è un famoso regista danese (ha lavorato a pellicole come La casa degli spiriti, Pelle alla conquista del mondo, Il senso di Smilla per la neve e I miserabili), la madre è Pernilla August è una delle attrici svedesi più famose (nota sul set di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma e I am Dina – Questa è la mia storia).

Alba August

Ma non è tutto: in famiglia ci sono altre due stelle a brillare sul set: sono le due sorelle Asta August e Agnes Östergren (nata dall’unione tra la madre e lo scrittore Klas Östergren).

Alba August ha esordito come attrice da bambina, debuttando nel film A Song for Martin, diretto dal padre. Nel 2017 è stata scelta per entrare nel cast della serie danese The Rain, un successo targato Netflix…

La vita privata di Alba August

Non si conosce molto della vita privata dell’attrice oltre i risvolti celebri relativi alla sua famiglia d’origine. Nonostante il successo, pare essere piuttosto riservata in fatto di sentimenti e non è chiaro se abbia un fidanzato oppure no.

Instagram non aiuta a dissolvere la nebbia intorno alle sue questioni personali, anche perché Alba August è solita condividere contenuti legati alla sua esistenza ben lontani da quanto potrebbe rimandare ai suoi affetti…

Altre 3 cose da sapere su Alba August

– Il suo secondo nome è Adéle.

– Adora i grandi classici del cinema americano. Uno su tutti? Il cult Pulp Fiction…

– Parla perfettamente sia lo svedese sia il danese, merito di mamma e papà…

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/albadudle/?hl=it