Non per tutte le celebrità è stato spontaneo fare coming out con il grande pubblico, ma per la gioia dei fan queste coppie vip sono uscite allo scoperto rivelando di essere gay.

Per riservatezza o a causa della pressione mediatica, molti vip italiani hanno preferito non rivelare nulla sul proprio orientamento e la propria vita privata. Altri ancora hanno invece annunciato apertamente di essere gay e spesso hanno presentato al mondo, con orgoglio, i propri compagni e le proprie compagne.

I vip italiani gay: i più famosi

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è indubbiamente uno dei volti gay più noti della tv italiana. Come lui anche Cristiano Malgioglio, sulla cui vita sentimentale (e i numerosi flirt) si avvicendano voci a più non posso.

Anche il famoso wedding planner dei vip Enzo Miccio è dichiaratamente gay, e sui social ha presentato ai fan il suo fidanzato, Laurent: “Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”, aveva affermato il compagno del wedding planner rivolgendosi a lui a Vieni da Me.

Eva Grimaldi invece ha sposato la sua partner, Imma Battaglia, il 19 maggio 2019. A Chi l’attrice ha confessato: “Se non avessi incontrato lei, non sarebbe successo. Non potrei mai innamorarmi di un’altra donna”.

Per quanto riguarda il mondo social in tanti ricorderanno il coming out di Guglielmo Scilla, in arte Wilwoosh: per rivelare i suoi gusti sotto le lenzuola lo Youtuber ha fatto un breve elenco delle cose che a lui gradite e di quelle sgradite. Il suo video ha tolto ai fan ogni dubbio:

Per quanto riguarda il mondo della musica le personalità più famose che hanno apertamente fatto coming out sono senza dubbio Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Lei ha una figlia, Penelope, cresciuta insieme all’altra mamma, Carla. Ferro invece è sposato dal 2019 con Victor Allen, e non ha mai nascosto di desiderare un figlio.

Alessandro Cecchi Paone invece ha fatto coming out nel 2004 suscitando scalpore: da anni il conduttore era infatti sposato con Cristina Navarro. A quanto pare i due avrebbero mantenuto buoni rapporti nonostante la separazione.

