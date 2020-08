Famosissimo per alcune serie tv americane quali Suits e Lucifer, l’attore David Bryan Woodside è amatissimo dal pubblico: ecco cosa sappiamo di lui.

La fortunata carriera di David Bryan Woodside è nata un po’ per caso: era infatti una stella del football, ma a causa di un infortunio ha scoperto un’altra grande passione, che lo ha portato a diventare un bravissimo attore. Scopriamo qualcosa in più sulla sua biografia e sulla sua vita privata.

David Bryan Woodside, la biografia

Nato a New York il 25 luglio 1969, sotto il segno zodiacale del Leone, David Bryan Woodside è cresciuto nel sobborgo di Queens e ha dedicato la sua adolescenza al suo primo, grande amore: il football. Aveva un futuro promettente, ma durante l’ultimo anno di liceo presso la Roy C. Ketcham High School ha subito un infortunio che lo ha allontanato per settimane dal campo. In quei giorni, vagando per i corridoi della sua scuola, si è imbattuto nell’aula in cui stavano provando per il musical Brigadoon.

È stato colpo di fulmine, per Woodside: da quel momento ha iniziato a studiare recitazione e ha frequentato alcune prestigiose scuole quali la State University of New York di Albany e la Yale School of Drama. Il suo esordio risale al 1996, con un ruolo nella serie tv Murder One. Nel giro di pochi anni, conosciuto come D.B. Woodside, ha recitato in moltissimi show di grande successo.

Lo ricordiamo ad esempio in Buffy – L’ammazzavampiri nei panni di Robin Wood e in 24 nel ruolo di Wayne Palmer. Più di recente, Woodside ha prestato il suo volto nella serie tv Suits (la stessa che ha dato fama a Meghan Markle) e in Lucifer, dove interpreta l’angelo Amenadiel, fratello di Lucifer (impersonato da Tom Ellis).

La vita privata di David Bryan Woodside

L’attore non ama molto condividere ciò che accade nella sua vita privata, ed è per questo motivo che sul suo conto abbiamo poche notizie. Sappiamo che nel 2006 ha iniziato a frequentare l’attrice Golden Brooks, con la quale ha avuto la sua unica figlia. La piccola Dakota Tao Brooks-Woodside è nata nel 2009 ed è l’orgoglio di suo padre: lo si evince anche dalle tantissime foto che Woodside condivide sul suo profilo Instagram.

La relazione con Brooks, che non è mai sfociata in matrimonio, si è interrotta nel 2010: a quanto pare, lei e l’attore sono rimasti in buoni rapporti, principalmente per la loro bambina. In seguito non si hanno più avuto informazioni certe sulla vita sentimentale di David Bryan, sebbene sia finito al centro del gossip per alcuni flirt mai confermati. Non sappiamo inoltre se vive ancora a New York.

3 curiosità su David Bryan Woodside

–Ama moltissimo gli animali e ha condiviso gran parte della sua vita con un bellissimo cagnolino di nome Sasha.

-Ha un bellissimo rapporto con i colleghi conosciuti sul set di Lucifer, in particolare con l’attrice Aimee Garcia.

-È un grande amante della palestra: così si tiene in perfetta forma.

