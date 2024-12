Albero di Natale: l’abete dal significato profondo, anche in psicologia

Vi siete mai chiesti qual è il significato dell’albero di Natale? Oltre all’origine, è curioso scoprire anche l’aspetto psicologico.

L’albero di Natale è uno degli addobbi fondamentali del periodo natalizio, ma in molti ignorano il suo significato. Quello che è diventato a tutti gli effetti il simbolo delle feste di dicembre, è anche portatore di uno specifico messaggio che potremmo definire psicologico. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul Christmas tree.

Qual è il significato dell’albero di Natale?

Per tutte le culture, l’albero è sempre stato il simbolo della vita, ma la sua diffusione come elemento fondante del Natale è avvenuta nel 1611, in Germania, grazie a un’idea della Duchessa di Brieg. In una delle stanze del suo castello, già completamente adornato per le festività natalizie, un angolo era rimasto completamente vuoto. Per risolvere la situazione, la donna ordinò che un abete del suo giardino venisse trapiantato in un vaso e trasportato in quell’angolo buio e triste.

Per l’illuminazione dell’albero di Natale, invece, bisogna attendere il 1885, quando Edward H. Johnson, socio del famoso inventore Thomas Edison, utilizzò delle lucine elettriche per addobbare il Christmas tree della sua abitazione. Il significato dell’addobbo tipico del periodo natalizio è da rintracciare proprio nell’abete, pianta sempreverde che rappresenta la vita eterna e la speranza del ritorno alla vita.

A prescindere dal proprio credo religioso, l’albero di Natale simboleggia anche pace, fiducia e perseveranza. L’abete, infatti, non muore mai, proprio come la speranza che ognuno di noi ha nel cuore. Sul piano cristiano, a questi significati se ne aggiunge un altro molto importante: il perdono di Cristo nei confronti dell’umanità. Senza dimenticare, tra l’altro, che l’abete ha una forma triangolare che ricorda la Trinità.

L’albero di Natale in psicologia: il significato

Sul piano psicologico, l’albero di Natale è stato analizzato da tanti studiosi, tra cui troviamo lo psicanalista Carl Gustav Jung. Per lui è il simbolo del processo di crescita personale, di quel percorso che porta ogni persona a diventare indipendente. Pertanto, sta a significare la trasformazione e l’autorealizzazione, non in rapporto agli altri ma a se stessi. L’azione di voler addobbare la cima con un puntale, invece, indica il bisogno umano di avvicinarsi al divino ed elevarsi a un piano superiore.

Secondo lo psicanalista Steve McKeown, coloro che decorano il Christmas tree prima del tempo sono più felici e consapevoli delle proprie emozioni. Inoltre, dimostrano di aver avuto un’infanzia serena e di voler rievocare i sentimenti provati un tempo.