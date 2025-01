Siccità: ecco le location del film di Paolo Virzì

Ecco quali sono le location di Siccità, il film diretto da Paolo Virzì (con diverse star del cinema) ambientato in un presente distopico.

Nel 2022, alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Paolo Virzì ha presentato Siccità, film che si è aggiudicato il Premio Pasinetti al Miglior film e che è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. La storia è ambientata a Roma in un presente distopico in cui non piove da tre anni, il Tevere si è prosciugato e ha iniziato a diffondersi la malattia del sonno a causa delle blatte che con la siccità hanno invaso la città. In questo ambiente si intrecciano le vite e le storie di una serie di personaggi molto diversi tra loro. Vediamo ora quali sono le location di Siccità.

Siccità: le location del film

Come detto, la storia raccontata in Siccità è ambientata a Roma ed è proprio nella Capitale che Paolo Virzì ha girato il suo film. Tra le location si possono facilmente riconoscere piazza San Pietro, via della Conciliazione e ponte Sant’Angelo.

Poi ci sono diverse location che i romani (o chi conosce bene la città) non farà fatica a riconoscere come il Gazometro presente nel quartiere Ostiense (location anche di molti altri film girati a Roma), il Ponte dell’Industria, il Ponte della Musica (vicino allo stadio Olimpico), il ponte Duca D’Aosta, il ponte Vittorio Emanuele.

Ma sono presenti anche alcuni luoghi simbolo della capitale come il Colosseo, Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti. Altre location sono più in periferia, come la Stazione Tiburtina, San Lorenzo, Torre Maura e il complesso residenziale del Corviale.

Siccità: il cast del film

Per Siccità, il regista Paolo Virzì ha potuto contare su un cast davvero d’eccezione composto da alcuni dei più grandi artisti del cinema italiana: sono presenti Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Monica Bellucci, Claudio Pandolfi, Vinicio Marchioni, Sara Serraiocco, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Tommaso Ragno ed Elena Lietti. Ma anche Diego Ribon, Massimo Popolizio, Gabriel Montesi e Paola Tiziana Cruciani.