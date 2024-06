Ecco quali sono tutte le canzoni di Shrek e vissero felici e contenti: la colonna sonora completa del quarto film della saga d’animazione.

Il quarto capitolo della fortunata saga d’animazione Shrek è uscito nel 2010 e ha come titolo Shrek e vissero felici e contenti. Anche questo nuovo film della saga fece registrare ottimi dati ai botteghini facendo registrare incassi record in tutto il mondo, anche se a differenza dei precedenti dovette incassare qualche critica negativa in più. Così come gli altri film della serie, anche questo è caratterizzato da una colonna sonora che è stata però molto apprezzato: vediamo allora quali sono tutte le canzoni della colonna sonora di Shrek e vissero felici e contenti.

Le canzoni di Shrek e vissero felici e contenti: la colonna sonora del film

La colonna sonora di Shrek e vissero felici e contenti è composta in totale da 23 brani, tra questi spicca One Love by che è interpretato da Antonio Banderas ma anche Isn’t It Strange by degli Scissor Sister o Top Of The World by dei The Carpenters. Vediamo ora quali sono tutte le canzoni della colonna sonora di Shrek e vissero felici e contenti:

Omino Pan di Zenzero di Shrek

1) It’s The Rumpelstiltskin Show! (skit) – 0:29

2) Isn’t It Strange by Scissor Sisters – 2:18

3) Tough Love For Baba (skit) – 0:12

4) One Love by Antonio Banderas – 2:47

5) Sunshine And Rainbows (skit) – 0:20

6) Top Of The World by the Carpenters – 2:58

7) Cupcake Party (skit) – 0:19

8) Rumpel’s Party Palace by Mike Simpson – 1:33

9) Pinocchio Gets His Wish (skit) – 0:39

10) Click by Light FM featuring Lloyd Hemmings – 1:28

11) Gingy’s Lil’ Sugar (skit) – 0:20

12) Darling I Do by Landon Pigg and Lucy Schwartz – 3:23

13) Shake Your Groove Thing by Mike Simpson – 1:35

14) Hello by Lionel Richie – 4:08

15) Birthday Bash (skit) – 0:30

16) Sure Shot by Beastie Boys – 3:19

17) Hook’s Garrrrden (skit) – 0:24

18) Right Back Where We Started From by Maxine Nightingale – 3:13

19) The Bare Necessities by Phil Harris – 4:52

20) The Lion Sleeps Tonight by Hans Zimmer – 3:39

21) Wheezer Wig (skit) – 0:16

22) I’m A Believer by Weezer – 2:58

23) Home To Fifi (skit) – 0:30