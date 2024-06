Ecco quali sono tutte le canzoni di La bambina che non voleva cantare: la colonna sonora completa del film su Nada.

Nel 2021 è uscito il film TV La bambina che non voleva cantare, pellicola diretta da Costanza Quatriglio che racconta la storia di Nada. Il film è tratto dal libro autobiografico della stessa artista toscana, Il mio cuore umano, e racconta la storia della giovane Nada, dalla sua infanzia fino al 1969, anno in cui ha debutto al Festival di Sanremo con quella che è diventata una delle sue canzoni più famose (se non la più famosa): Ma che freddo fa. Vediamo ora quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di La bambina che non voleva cantare.

Le canzoni di La bambina che non voleva cantare: la colonna sonora del film

A comporre la colonna sonora di La bambina che non voleva cantare è stato Luca D’Alberto. Il film, come detto in precedenza, racconta la storia di Nada, da quando era una bambina fino al debutto al Festival di Sanremo ad appena 15 anni: la maggior parte delle canzoni presenti nella pellicola non sono quindi brani che hanno contraddistinto la carriera dell’artista.

Cantante microfono

Qui di seguito le canzoni della colonna sonora di La bambina che non voleva cantare:

1) Da Dove Vieni Tu? (4:18)

2) Il Dono (3:01)

3) Insieme (2:16)

4) Ascoltami (2:02)

5) Non Voglio Più Cantare (3:14)

6) Ritorno a Casa Mia (1:52)

7) Io E Te (2:30)

8) Lite (1:12)

9) Ritornano I Mostri (2:12)

10) Partire Domani (2:14)

11) La Bambina Che Non Voleva Cantare (2:40)

Qui di seguito le canzoni interpretata da Tecla Insolia nel ruolo di Nada in La bambina che non voleva cantare:

1) Io ti darò di più

2) Un bacio è troppo poco

3) Non pensare a me

4) Ma che freddo fa