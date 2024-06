La bambina che non voleva cantare è la serie TV che racconta la storia di Nada: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere.

Costanza Quatiglio racconta Nada. Ancora una volta. Dopo il documentario sulla cantante Il mio cuore umano, tratto dall’omonimo romanzo scritto dalla stessa Nada, la regista torna a raccontare la celebre cantante toscana questa volta attraverso un film TV per la Rai (uscito per la prima volta nel 2021 e poi riproposto anche successivamente): il titolo è La bambina che non voleva cantare ed è tratto sempre dallo stesso romanzo che Costanza Quatiglio conosce ormai molto bene.

La bambina che non voleva cantare: la storia vera e la trama

La bambina che non voleva cantare racconta tutta la vita di Nada, dalla sua infanzia trascorsa a Gabbro, il piccolo paese di campagna in provincia di Livorno dove la cantante è nata, fino all’età adulta. Nel corso del film verrà ovviamente ripercorsa anche tutta la carriera nel mondo della musica dell’artista, ma non solo.

Nada, 2018, credits Claudia Pajewski

L’obiettivo della regista Costanza Quatriglio era infatti quello di andare oltre al successo e al mondo di musica: per questo motivo ha voluto soffermarsi anche sull’aspetto umano, soffermandosi anche sui sentimenti, sulle emozioni, le sofferenze e le difficoltà avute da Nada nel corso degli anni e della sua crescita.

La bambina che non voleva cantare: il cast

Come detto in precedenza, La bambina che non voleva cantare racconta tutta la storia di Nada, dall’infanzia all’età adulta, per questo motivo a interpretare la cantante sono due attrici diverse, a seconda dell’età.

A vestire i panni della Nada bambina è Giulietta Rebbeggiani, la versione adulta della cantante è invece impersonata da un’attrice ben più nota come Carolina Crescentini, che sugli schermi Rai la si è potuta vedere anche di recente in serie TV come I bastardi di Pizzofalcone e Mare fuori.