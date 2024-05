Un giorno in Pretura: ecco dove vedere il processo ad Alessia Pifferi in streaming e in TV. È stato un caso che ha sconvolto l’Italia.

La morte della piccola Diana di appena 18 mesi, avvenuta nel luglio del 2022, è uno dei fatti di cronaca che ha più sconvolto l’opinione pubblica in Italia negli ultimi anni. La piccola era stata lasciata a casa da sola per sei giorni ed è morta di stenti. La madre, Alessia Pifferi, è stata arrestata e condannata all’ergastolo per l’omicidio. Il processo alla donna e le tappe che hanno portato alla condanna sono raccontate da Un giorno in Pretura: vediamo ora dove vedere il processo ad Alessia Pifferi in streaming e in TV.

Un giorno in Pretura, il processo ad Alessia Pifferi: dove vederlo in streaming e in TV

La puntata di Un giorno in Pretura sul processo ad Alessia Pifferi va in onda venerdì 31 maggio 2024 in prima serata su Rai 3, a partire dalle ore 21.20 circa. Ma chi non potesse o non volesse vedere la puntata dello storico programma condotto da Roberta Petrelluzzi in diretta televisiva, come può fare per recuperarla?

tribunale corte giudice

La risposta è grazie allo streaming. La puntata di Un giorno in Pretura sul processo ad Alessia Pifferi in streaming è disponibile su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere in maniera del tutto gratuita da qualsiasi tipo di dispositivo che sia collegato alla rete internet (tramite l’App o tramite il sito ufficiale), dal computer, dallo smartphone, dal tablet o dalla Smart TV.

Ovviamente su RaiPlay è possibile seguire la puntata di Un giorno in Pretura su Alessia Pifferi anche in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Rai 3, quindi venerdì 31 maggio 2024 in prima serata.