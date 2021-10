L’artista canadese, di ritorno dalle vacanze italiane, trascorre un po’ di tempo con il suo Golden Retriever.

Tutti sentiamo la nostalgia dei nostri amici a quattro zampe quando siamo fuori casa per diversi giorni e, quando torniamo, ci fiondiamo subito da loro per abbracciarli. Questo è un po’ il senso del post che ha pubblicato ieri Shawn Mendes, ormai affermato cantautore canadese.

L’artista aveva infatti trascorso una vacanza con i genitori in Italia, nella meravigliosa Costiera Amalfitana. Appena rientrato è andato immediatamente dal suo migliore amico postando delle bellissime foto in sua compagnia: si tratta di Tarzan, un bellissimo cucciolone di Golden Retriever. Vediamo dalle foto il cantante sdraiato a letto mentre abbraccia il cane, entrambi con addosso un’espressione tenera e felice. Si cimentano persino in pose bizzarre e divertenti.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Il post in poche ore ha fatto il giro del web e ha ottenuto persino 4 milioni di likes. Tra i commenti notiamo quello del collega cantante Charlie Puth, che scrive: “La terza foto è divertentissima”. In effetti vediamo il cagnolino sdraiarsi completamente sopra il padrone, coprendogli addirittura il volto.

Anche voi avete dei fedeli e pelosi amici che vi aspettano quando tornate a casa? Intanto guardate le foto postate da Shawn Mendes: