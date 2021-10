La conduttrice Mediaset si concede una passeggiata rigenerante insieme al fratello Giuseppe e al suo cagnolino.

Tutti siamo abituati a pensare a Maria dei Filippi un po’ come a una regina dello stile: in televisione appare sempre vestita formale ed elegante, soprattutto negli appuntamenti serali. Tuttavia, anche le celebrità hanno diritto a un momento di comfort e relax: ecco infatti che la vediamo, grazie alle foto divulgate dalla rivista Vero, passeggiare al parco sfoggiando un look total casual e portando a passeggio la sua bassotta, Filippa.

La conduttrice però non è sola: è in compagnia di Giuseppe, suo fratello, con il quale condivide l’amore per gli animali. Maria de Filippi ha adottato anche un altro bassotto, di nome Ugo, che sembra però essere rimasto a casa a fare compagnia a Maurizio Costanzo. Inoltre non è la primissima volta che vediamo Maria de Filippi in compagnia di un cane: infatti l’abbiamo vista spesso chiudere le puntate di C’è Posta per Te in compagnia di alcuni fedeli cani appartenenti alla produzione. Abbiamo conosciuto Saki, Eter e Giasone, rispettivamente un Bull Terrier, un Weimaraner ed un Segugio.

Ci fa molto piacere che Maria de Filippi, nonostante i mille impegni, decida di dedicare il suo tempo libero ai suoi amici a quattro zampe. Voi cosa ne pensate?

Ecco le foto pubblicate da Vero: