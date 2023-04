Sex roulette è l’ultima folle sfida dei social. La richiesta è chiara: sesso non protetto con sconosciuti. Perde chi resta incinta.

Si chiama Sex roulette ed è l’ultima folle sfida dei social. La challenge chiede alle partecipanti di fare sesso non protetto con sconosciuti: perde chi resta incinta. Al di là della gravidanza indesiderata, i giovani non si rendono conto, o meglio ignorano, le malattie sessualmente trasmissibili.

L’ennesima sfida folle dilaga nel mondo dei social. Questa volta si chiama Sex roulette e, come suggerisce il nome, riguarda la sfera sessuale. Ad essere interessate sono le ragazze e la regola è una e, purtroppo, è chiara come non mai: fare sesso non protetto con sconosciuti. Lo scopo è proprio quello classico della roulette: un colpo secco, si vince o si perde. Ovviamente, in questa nuova e stupida challenge social esce sconfitta la donzella che resta incinta. Nella maggior parte dei casi, le giovani non portano avanti la gravidanza e ricorrono all’aborto.

La situazione è diventata talmente allarmante che il Dipartimento soggetti deboli della Procura di Brescia, con competenza distrettuale anche sulle province di Bergamo, Cremona e Mantova, ha aperto un’inchiesta. Il rischio della Sex roulette non è soltanto quello della gravidanza indesiderata, problematica che viene aggirata con il ricorso all’aborto, ma anche quella del dilagare delle malattie sessualmente trasmissibili.

Dalla Sex roulette all’asta della fertilità: le sfide social sono preoccupanti

La Sex roulette è l’ultima delle sfide comparse sui social, ma non la meno stupida. Ci sono challenge che possono essere definite raccapriccianti: ci sono ragazzine che mettono in vendita la propria verginità – vince chi guadagna di più – e altre che mettono all’asta la propria fertilità. La situazione è davvero preoccupante: pensate che la sfida denominata asta dei bambini, a cui la Procura di Brescia sta indagando, ha raggiunto la cifra di 16 mila euro.

