Da Elite a Tredici, ecco quali sono le serie TV come Riverdale da vedere assolutamente in TV o in streaming.

Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Luna, Jughead Jones: se questi nomi non vi risultato sconosciuti e sapete chi sono questo personaggi vuol dire che appartenete alla lunga schiera di fan di Riverdale. Se amate questo show, avete già visto tutti gli episodi delle varie stagioni e siete alla ricerca di serie TV come Rivedile da vedere, ecco quali sono quelle che vi consigliamo.

Serie TV come Riverdale

Ecco quali sono, se state cercando serie TV come Riverdale, le 4 che non dovete perdervi:

Tredici: tra le migliori serie simili a Riverdale c’è sicuramente Tredici. Ha fatto tanto discutere, ha attirato polemiche ma ha anche saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo. La storia ha inizio con il suicidio di Hannah Baker, un’adolescente che prima di tagliarsi le vene ha spiegato in tredici cassette i motivi che l’hanno spinta a togliersi la vita.

Elite: a proposito di adolescenti, misteri e disagi esistenziali, anche Elite fa parte dell’elenco delle serie TV simili a Riverdale che meritano di essere viste. E’ una serie TV spagnola disponibile su Netflix.

Pretty Little Liars: tra le serie TV da vedere se avete amato Riverdale c’è anche Pretty Little Liars. E’ composta da un totale di 7 stagioni. Anche in questa serie non mancano le persone scomparse nel nulla, il clima di sospetto che aleggia tra tutti i personaggi e i protagonisti che diventano una sorta di detective.

Le terrificanti avventure di Sabrina: pur avendo trame diverse, Riverdale e Le Terrificanti avventure di Sabrina sono legate da un doppio file invisibile. Entrambe fanno parte dell’universo Archie Comics e sono create da Roberto Aguirre-Sacasa. Questa serie Tv è inoltre una sorta di spinoff di Riverdale.

