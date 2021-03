Da giovedì 1 aprile su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Francesco Neri sta torna su Rai 1 con gli episodi della sesta stagione dell’amatissima fiction di cui è protagonista: Un passo dal cielo. La nuova stagione presenta diverse novità, la prima è quella riguardante il titolo che sarà infatti Un passo dal cielo 6 – I Guardiani. Quel “I Guardiani” aggiunto di seguito al titolo storico della fiction è stato inserito perché nella storia inizierà un capitolo tutto nuovo, ambientato anche in luoghi differenti rispetto a quelli che abbiamo conosciuto.

Un passo dal cielo 6: quando inizia

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani va in onda su Rai 1, come sempre in prima serata, a partire da giovedì 1 aprile. A differenza delle precedenti cinque, questa sesta stagione è più corta ed è infatti composta da solamente otto episodi, in onda settimanalmente su Rai 1.

Daniele Liotti

La sesta stagione della serie TV, come detto in precedenza, è ambientata in luoghi diversi dalle precedenti stagioni. Le location principali delle puntate sono le Dolomiti venete: non vedremo quindi più le montagne del Trentino Alto Adige e il lago di Braies.

Un passo dal cielo 6: il cast

Il protagonista principale della fiction, Francesco Neri, è sempre interpretato da Daniele Liotti, ma nel cast non mancano certo le novità tra new entry e alcune uscite di scena.

In Un passo dal cielo 6 Pilar Fogliati, per esempio, non ci sarà: l’attrice aveva interpretato il ruolo di Emma, la ragazza che aveva conquistato il cuore del protagonista e nel finale della quinta stagione l’avevamo vista gravemente malata.

Tra le new entry della fiction ci sono invece Anna Dalton, Aurora Ruffino e Serena Iansiti. Per quanto riguarda il cast, è confermato anche Enrico Ianniello nei panni di Vincenzo Nappi.