Scintille tra Selvaggia Lucarelli e la famiglia Ferragni. Questa volta nel mirino della giornalista ci è finita Valentina…

Una torta decisamente particolare con una scritta che ha fatto, fin da subito, discutere. Parliamo del dolce scelto per il compleanno di Valentina Ferragni che ha festeggiato i 31 anni in modo molto speciale con tanto di scritta “scandalo” che ha generato anche il commento, duro, di Selvaggia Lucarelli…

Selvaggia Lucarelli, la critica alla torta di Valentina Ferragni

Nelle scorse ore Valentina Ferragni ha festeggiato il compleanno e ha organizzato una festa speciale con tutti i suoi amici e cari. A destare particolare attenzione è stata la torta scelta. Non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la scritta presente, ovvero “31 ma ancora rimorchio i 2000” con riferimento al suo fidanzato Matteo Napoletano.

Fin da subito le parole scelte nel dolce della sorella minore di Chiara hanno generato moltissimi commenti tanto che sotto al post della ragazza, diversi utenti si sono mostrato contrariati a questa decisione.

A dire la sua sull’argomento ci ha pensato, in modo molto forte, pure Selvaggia Lucarelli che sui social, in una storia Instagram, ha scritto: “Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa”, le sue parole con riferimento a Chiara e Federico, mai citati.

“Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l’ aggravante, questa volta, di categorizzare pure l’elemento maschile per anno di nascita (“i 2000″), roba da maschi quindicenni o da s3sso droga e pastorizia. E basta su”.

