Ultima conduzione dell’anno e outfit speciale per Diletta Leotta con una tutina e un anello super che hanno scatenato tanti commenti.

Look scintillante, non solo per la tutina aderente indossata all’ultima conduzione dell’anno su DAZN ma anche per un anello in grande mostra. Stiamo parlando, ovviamente, di Diletta Leotta che per la sfida Juventus-Roma, valida per l’ultima gara del campionato di Serie A del 2023, ha colpito tutti per il suo outfit speciale anche se non tutti proprio in positivo…

Diletta Leotta: la polemica sulla tutina e l’anello

Diletta Leotta

Ha colpito davvero tutti il look scelto dalla bella Diletta Leotta per la conduzione dell’ultima sfida dell’anno di Serie A per DAZN, Juventus-Roma. Il volto televisivo ha optato per un outfit perfetto per Capodanno, ovvero una tutina aderente nera scintillante. A quanto pare si tratta di un capo a maniche lunghe Babylon dal costo decisamente elevato. Si parla, infatti, di diverse centinaia di euro.

A colpire, però, non è stato solo il look ma anche l’anello super brillante che la donna ha sfoggiato all’anulare. Sembra che il suo compagno Karius glielo abbia regalato qualche mese fa, dopo l’arrivo della loro prima figlia, Arya.

In molti hanno ipotizzato delle nozze immenenti per la coppia ma ancora non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati.

Ad ogni modo, tornando al look della bella conduttrice televisiva, moltissimi utenti hanno apprezzato e sottolineato come, dopo la gravidanza, la donna si sia messa subito in forma. Altri, invece, non hanno giudicato l’abbigliamento scelto come consono per una partita di calcio.

Sotto al post social della donna, infatti, molti commenti di haters sono subito balzati all’occhio: “Ma ti sembra il caso di vestirti così per una partita di pallone?”, “Sei bella ma non devi usare in questo modo il tuo corpo”, “Anche meno. Non puoi vestirti così”.

Di seguito anche il post Instagram del volto DAZN con i vari scatti ma anche i commenti non proprio carini degli haters: