Lo aveva detto in diretta tv e lo ha ribadito, adesso, anche via social. Ecco la proposta di matrimonio di Marco Mazzoli alla sua Stefania.

Promessa mantenuta per Marco Mazzoli che dopo aver annunciato la proposta di matrimonio alla sua Stefania durante la partecipazione all’ultima Isola dei Famosi ha deciso finalmente di fare il grande passo – di nuovo – e realizzare il sogno della donna della sua vita organizzando le nozze come lei aveva sempre desiderato. Sui social, quindi, ecco il dolcissimo video tra i due.

La proposta di Marco Mazzoli a Stefania: il video

Durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, la storia di Mazzoli e della sua Stefania era diventata nota e aveva destato particolare attenzione. I due si erano sposati ma le nozze non erano state “da sogno” come avrebbe gradito la donna.

Da qui la promessa del noto speaker di Radio 105 di fare di nuovo la proposta alla sua lei e di organizzare il matrimonio che aveva sempre desiderato.

Dopo diversi mesi dalla proposta avvenuta in Honduras, ecco la nuova proposta, questa volta decisamente più bella, dolce e organizzata.

La voce dello Zoo di 105 ha preparato tutto e ha condiviso quei momenti in un video diventato virale: “L’ho promesso in circostanze decisamente insolite (in diretta tv su Canale5), puzzavo come una pattumiera ed ero molto scosso dagli eventi!”, ha scritto a corredo del filmato.

“Ci ho messo un po’ a realizzare il tuo sogno, in queste cose sono parecchio imbranato e goffo, ma sappi che Ti Amo immensamente e mi scoppia il cuore quando ti vedo felice! Senza tagli, senza filtri, tutto estremamente semplice e improvvisato…come la nostra vita!”.

I due quindi potranno finalmente sposarsi come hanno sempre sognato e non a Miami “con 130 dollari” come aveva raccontato l’uomo durante L’Isola dei Famosi.

