Self control di Raf, il significato: “In the day nothing matters, it’s the night time that flatters”

Qual è il significato di Self control di Raf? La canzone, anche se è uscita quarant’anni fa, continua ad avere grande successo.

Con una melodia tipica degli anni Ottanta/Novanta, Self control di Raf è un brano intramontabile. Ancora oggi, non a caso, viene trasmesso dalle maggiori emittenti radiofoniche e risuona anche nelle discoteche. Vediamo il testo e il significato.

Self control di Raf: il significato della canzone

Uscita nel 1984, Self Control di Raf è contenuta all’interno dell’album che porta lo stesso nome dell’artista. Scritta e prodotta dal cantautore con Giancarlo Bigazzi, la canzone è stata arrangiata da Celso Valli. Grazie a questo brano, il cantante pugliese è riuscito ad affermarsi nell’universo della musica italiana. Un ritmo travolgente, con il basso ipnotico e un giro di chitarra insolito, e un testo che entra in testa fin dal primo ascolto.

“You take my self, you take my self control

Another night, another day goes by

I never stop myself to wonder why.

(Prendi me stesso, prendi il mio autocontrollo

Passa un’altra notte, un altro giorno

Non mi fermo mai a chiedermi perché)“.

Self control racconta di una persona che vive solo di notte e vorrebbe che il giorno non arrivasse mai. Nel buio non c’è nessun controllo e ognuno può essere libero di essere ciò che vuole.

“I, I live among the creatures of the night

I haven’t got the will to try and fight

Against a new tomorrow

So I guess I just believe it that tomorrow never comes.

(Io, io vivo tra le creature della notte

Non ho la volontà di provare a combattere

Contro un nuovo domani

Quindi credo di crederci e basta che il domani non arrivi mai)“.

La notte viene descritta come un sogno, un mondo in cui tutto può accadere. Il giorno non ha più alcun valore, tanto che viene vissuto come una recita. Raf, intervistato da Wired, ha parlato così di Self Control: “Il testo è nato pensando al mondo della dance. Pensavamo all’idea di una persona che vive solo di notte, la sua vita è solo la notte, e vorrebbe che il giorno non arrivasse mai“.

Ecco il video di Self control di Raf:

Self control di Raf: il testo della canzone

Oh the night is my world

city life painted girls

in a day nothing matters…

