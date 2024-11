Auto Belen Rodriguez: un bolide che può raggiungere 250 km/h

Belen Rodriguez, una delle showgirl più amate degli ultimi anni, non poteva che possedere un’auto alla sua altezza: ecco qual è.

Sapete che auto ha Belen Rodriguez? La showgirl argentina, per viaggiare in estrema sicurezza con i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, ha scelto una vettura dalle grandi prestazioni. Vediamo qual è e quanto costa.

Che auto ha Belen Rodriguez? La showgirl ha scelto un bolide

Così come Maria De Filippi, anche Belen Rodriguez ha scelto di parcheggiare nel suo garage un’auto comoda e affidabile. La showgirl argentina ha scelto lo stesso modello della sua ‘mamma’ professionale, di colei che le ha consentito di diventare un nome nel mare magnum del mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di un vero e proprio bolide, ossia l’Audi Q7, che Belenita ha scelto di colore bianco e con fari matrix led HD. Il Suv della casa automobilistica tedesca, con un V6 capace di erogare una potenza pari a 340 Cv, garantisce grandi prestazioni. Una vettura elegante ma, allo stesso tempo, comoda e familiare, perfetta per lei che si sposta con i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese.

Quanto costa l’auto di Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez ha scelto una macchina meravigliosa come lei, una vettura che le consente di raggiungere una velocità di 250 km/h. Speriamo soltanto che quando trasporta i figli non spinga troppo il piede sull’acceleratore. Ma quanto ha dovuto sborsare per accaparrarsi un simile gioiellino?

La vettura ha un costo di partenza di circa 75 mila euro, ma in base agli optional extra il prezzo può lievitare molto, superando gli 85 mila euro. Considerando che la showgirl argentina non ha scelto un modello basic ma nemmeno una Sporting, immaginiamo che abbia pagato più o meno 80mila euro.