Vi proponiamo una selezione di frasi sulla gratitudine per riflettere sull’importanza che questo sentimento ha nella vita di tutti i giorni.

Se siete alla ricerca di frasi sulla gratitudine siete nel posto giusto. Troppo spesso dimentichiamo quanto sia importante l’arte del ringraziamento, talvolta la diamo per scontata. Eppure, è fondamentale per raggiungere la pace, sia con se stessi che con gli altri.

Le più belle frasi sulla gratitudine

Un sentimento che tutti dovremmo coltivare di più? La gratitudine. L’atto di ringraziare, sia gli altri che se stessi, è alla base della pace, dell’amore universale. A fine giornata, soffermarsi due minuti a pensare a ciò per cui si può essere grati è un esercizio che fa bene al cuore a all’anima. Ci avete mai provato? Se la risposta è negativa, mettetevi alla prova: in un primo momento non vi verrà in mente nulla, o quasi, poi resterete sorpresi nello scoprire le cose a cui, presi dalla routine, non avete fatto caso. Di seguito, una selezione di frasi sulla gratitudine che possono aiutare a riflettere:

La misura di ogni felicità è la gratitudine. (Gilbert Keith Chesterton)

Chi assiste un sofferente non deve essere ringraziato, lo deve ringraziare. (Pasquale Cacchio)

La gratitudine non è soltanto la più grande delle virtù, ma anche la madre di tutte le altre virtù. (Marco Tullio Cicerone)

Non ci si può aspettare mai gratitudine per ciò che facciamo. La nostra gratifica è già in quello che abbiamo fatto. (Giuseppe D’Oria)

Se la sola preghiera che dirai mai nella tua intera vita è “grazie”, quella sarà sufficiente. (Meister Eckhart)

La gratitudine è il distintivo delle anime nobili. (Esopo)

Quando un amico ci loda o ci difende o ci mostra la sua benevolenza, nessuna gratitudine ci sembra sufficiente. (Roberto Gervaso)

La cosa più dura per chi non crede in Dio: non avere nessuno cui poter dire grazie. Più ancora che per le proprie miserie si ha bisogno di un Dio per esprimere gratitudine. (Elias Canetti)

Spesso diamo per scontate proprio le cose che più meritano la nostra gratitudine. (Cynthia Ozick)

Dire grazie non è mai necessario, o mai sufficiente. (Alessandra Paganardi)

Dire grazie non è tanto una questione di buone maniere, quanto di buona spiritualità. (Alfred Painter)

Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. (Marcel Proust)

Chi ha diritto non ringrazia. (Carlo Cattaneo)

La gratitudine reciproca è il segno della riuscita e dell’effetto benefico provocato da un atto sessuale. Però non scandagliare troppo la sincerità di questa gratitudine. Fermarsi alla superficie del sorriso e delle parole. (Guido Ceronetti)

Dire grazie è qualcosa che va oltre le buone maniere, è buona spiritualità. (Alfred Agache)

Che cosa invecchia presto? La gratitudine. (Aristotele)

La gratitudine è quando un ricordo è immagazzinato nel cuore e non nella mente. (Lionel Hampton)

La gratitudine guarda al passato e l’amore al presente; paura, avarizia, lussuria e ambizione guardano al futuro. (Clive Staples Lewis)

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. (Jacques Maritain)

La gratitudine, come certi fiori, non cresce in alta quota ma rinverdisce meglio nella buona terra dell’umiltà. (José Martí)

Il povero prega Dio, il ricco lo ringrazia. (Dinko Matkovic)

La gratitudine è il fiore più bello che sboccia dall’anima. (Henry Ward Beecher)

La gratitudine di un uomo è veleno per il suo benefattore. (Saul Bellow)

È la mano che dona, ma è l’uomo che si ringrazia (Proverbio africano)

“Grazie”: quante altre parole hanno un suono tanto sublime? Forse “Ti amo”, ma ci spostiamo su un piano completamente diverso. La gratitudine, infatti, non è necessariamente collegata alla passione, è qualcosa che va anche oltre.