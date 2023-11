Il significato e la storia della canzone Now and Then dei Beatles: quello che c’è da sapere sull’ultimo singolo dei Fab Four.

La storia dei Beatles si è arricchita di un nuovo paragrafo. Il 2 novembre 2023 i Fab Four hanno dato alle stampe un nuovo singolo inedito, la loro ‘ultima canzone’: Now and Then. E non si tratta di un brano di Paul McCartney o Ringo Starr pubblicato a nome della leggendaria band di Liverpool, ma di un vero e proprio brano inedito scritto da Lennon e recuperato, migliorato e pubblicato solo nel 2023 per promuovere una nuova raccolta dedicata all’ineguagliabile gruppo inglese.

Ma qual è la storia che si cela dietro questa canzone, e qual è il significato del testo dell’ultima vera perla nel repertorio della band più amata e influente di tutti i tempi? Scopriamolo insieme.

La storia dell’ultima canzone dei Beatles

Now and Then fa parte di una demo degli anni Settanta (precisamente del 1977) in cui comparivano anche Free as a Bird e Real Love, brani pubblicati a distanza di molti anni dallo scioglimento del gruppo e dalla morte di John Lennon, rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Si tratta quindi della terza canzone firmata da Lennon e pubblicat a nome dei Beatles dopo l’omicidio dell’ineguagliabile cantautore inglese.

The Beatles

In effetti, fu proprio John a scrivere e registrare questo pezzo su una musicassetta, consegnata poi da Yoko Ono ai suoi vecchi compagni di band solo nel 1994. Stando a quanto raccontato dallo stesso Paul McCartney, che ha voluto fortemente arrivare alla pubblicazione di questo brano, la cui storia è stata rivelata in tutti i dettagli da un apposito documentario, Now and Then avrebbe dovuto essere pubblicata subito, già nel 1995.

Tuttavia, a frenare i ‘threetles’ (i membri ancora in vita dei Fab Four) fu all’epoca la condizione precaria delle registrazioni. Per la tecnologia a disposizione riuscire a ottenere un risultato accettabile sarebbe stato impossibile. Senza demordere, però, George Harrison si mise al lavoro sul pezzo e realizzò un assolo di chitarra registrato prima del suo decesso, da aggiungere al brano.

Paul McCartney

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, McCartney, Starr e i loro collaboratori sono riusciti quindi a estrapolare dall’audiocassetta solo la voce di John Lennon. Partendo da questa base, la linea vocale di Lennon, la melodia percepibile dalla demo e l’assolo successivo di Harrison, si sono quindi messi al lavoro per completare il brano.

Riguardo la storia di questo brano sono già sorti diversi retroscena. Secondo qualcuno, sembra infatti che Harrison non fosse convinto dalla canzone (o forse dalla qualità della registrazione) e avesse quindi deciso di fermarne la pubblicazione.

Secondo altri la versione definitiva del brano sarebbe stata resa possibile non tanto dalla demo consegnata da Yoko al resto del gruppo, quanto da una copia migliore della registrazione ritrovata in anni più recenti da Sean, uno dei figli di John Lennon (il secondo è Julian).

Now and Then dei Beatles: il significato della canzone

Il brano comincia con voce, piano e chitarra acustica, e con una strofa che presenta un Lennon evidentemente in una fase post-Beatles. All’arrivo del ritornello l’intervento di McCartney riporta il brano nei canoni dei Fab Four anni Sessanta, e l’aggiunta della batteria nella seconda parte completa l’opera, regalando ai fan una vera e propria ultima canzone dei Beatles.

Un pezzo arricchito, peraltro, dai cori originali recuperati da canzoni già edite, tra cui Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby e Because. A perfezionare il tutto, oltre al solo di Harrison, Paul ha voluto aggiungere anche un arrangiamento d’archi scritto con Giles Martin e arrangiato da Ben Foster.

Dal punto di vista del significato testuale, il brano rientra perfettamente nel canone dei Fab Four. Si tratta di una canzone d’amore matura, non banale. Il protagonista del testo si rivolge direttamente alla persona amata e la invita a restare con lui, o a tornare, perché è consapevole dei suoi errori, ma è pronto a ricominciare in nome del loro amore.

Un testo carico di nostalgia, solitudine e devozione. Sentimenti che tutti i fan dei Beatles hanno provato, e provano ancora, nei confronti di un’epoca che ormai vive solo nei ricordi.

Now and Then dei Beatles: il testo della canzone

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

Continua per il testo integrale