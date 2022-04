Julian Lennon è il figlio del celebre musicista John Lennon: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sul burrascoso rapporto con suo padre.

Julian Lennon è un celebre volto della musica britannica, noto in particolare per essere il primo figlio di John Lennon e della sua prima moglie, Cynthia Powell. In seguito al divorzio dei genitori, Julian ha vissuto un rapporto burrascoso con il fondatore dei Beatles e ha sempre dichiarato di aver avuto maggior rapporto con Paul McCartney che con lui. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’artista britannico e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e la vita privata.

Chi è Julian Lennon: la biografia e la carriera

Nato a Liverpool (in Inghilterra) l’8 aprile 1963 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) Julian Lennon è un cantante e chitarrista, figlio del celebre fondatore dei Beatles John Lennon (e della sua prima moglie, Cynthia Powell). Fin da giovanissimo ha seguito le orme del padre lavorando come musicista e chitarrista e ha pubblicato in tutto 6 album in studio. Lavora anche come fotografo e ha realizzato alcune mostre d’arte (da sempre un’altra delle sue grandi passioni è la pittura, e secondo una leggenda musicale sarebbe stato proprio un suo disegno fatto quando era bambino a ispirare il successo dei Beatles, Lucy in the sky with diamonds). Ha una propria fondazione con cui si occupa di filantropia e beneficenza.

Julian Lennon: la vita privata

Julian lennon è il primo figlio avuto da John Lennon e dalla prima moglie, Cynthia Powell. Ha un fratello minore, Sean, nato dalla relazione tra il celebre fondatore dei Beatles e la sua seconda moglie, Yoko Ono.

Il padrino di battesimo di Julian è stato Brian Epstein, storico agente dei Fab Four. Julian Lennon sarebbe stato escluso dall’eredità di John Lennon e più volte lui stesso ha ammesso di aver avuto un rapporto a dir poco burrascoso con il musicista: “Mio padre era un ipocrita. Papà poteva parlare di pace e amore ad alta voce per il mondo, ma non riusciva mai a mostrarlo alle persone che presumibilmente significava per lui il massimo: sua moglie e suo figlio. Come puoi parlare di pace e amore e avere una famiglia a pezzi. Mi riferisco a nessuna comunicazione, adulterio, divorzio? Non puoi farlo, non se sei sincero e onesto con te stesso“, ha confessato al programma T!.

Julian ha sempre avuto un rapporto profondo con sua madre Cynthia Powell (scomparsa nel 2015) e il suo secondo marito, l’emiliano Roberto Bassanini, che lo ha cresciuto come un figlio. Dopo aver rilasciato dichiarazioni di rabbia contro suo padre, Julian ha in seguito ha ammesso di essersi “riappacificato” con la sua figura. Il musicista non è sposato e non ha figli, e sembra che faccia la spola tra Londra e New York per via dei suoi numerosi impegni di lavoro.

Julian Lennon: le curiosità

– La celebre canzone dei Beatles Hey Jude è dedicata a lui (l’ha scritta Paul McCartney per consolarlo dopo la separazione dei genitori).

– Ha un’intera collezione di oggetti appartenuti a suo padre e a tal proposito lui stesso ha dichiarato (stando a quanto riporta La Repubblica): “La cosa ironica è che uso i soldi che ho avuto da mio padre per comprare oggetti di mio padre”.

– Ha sempre avuto un ottimo rapporto con Paul McCartney, che gli ha regalato la sua prima chitarra quando era bambino.

