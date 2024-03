Ecco le location di Se potessi dirti addio, la fiction di Canale 5 con Gabriel Garko nei panni di un uomo che ha perso la memoria.

Gabriel Garko torna protagonista in una fiction in Se potessi dirti addio, in onda a partire da venerdì 29 marzo 2024 su Canale 5. La storia raccontate nelle varie puntate è quella di Marcello, un uomo che ha perso la memoria in seguito a un incidente e cerca ora di ritrovare se stesso grazie anche all’aiuto della neuorpsichiatra Elena. Anche la donna deve però fare i conti con una perdita, quella del marito che è stato assassinato. Vediamo ora quali sono le location di Se potessi dirti addio.

Se potessi dirti addio: le location della fiction

Le varie puntate di Se potessi dirti addio (in totale sono tre, che vanno in onda a cadenza settimanale sempre al giovedì sera) sono state girate dai registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo a Roma e nei comuni della provincia della Capitale.

Simona e Riccardo Tognazzi, Gabriel Garko, Anna Safroncik, serie TV Se potessi dirti addio

Tra i luoghi che hanno ospitato gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori per le riprese c’è il quartiere Coppedè di Roma, ma anche il comune di Fiumicino e il litorale Nord tra Focene e Fregene: è qui che si sono svolti tutti i lavori di riprese delle tre puntate della prima stagione di Se potessi dirti addio.

Se potessi dirti addio: il cast della fiction

Se, come abbiamo detto in precedenza, Gabriel Garko è il protagonista principale di Se potessi dirti addio (che veste i panni di Marcello), la co-protagonista è Anna Safroncik, che interpreta appunto Elena.

Nel cast della serie TV troviamo poi anche Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Isabella Delle Monache, Daniele Foresi, Cristiano Pittarello, Myriam Catania, Manuela Zaeo, Marco Cocci, Clara Freco, Francesco Venditti, Zoe Massenti, Agata Samperi, Nicole Centanni, Andrea Napoleoni e Enzo Casertano.