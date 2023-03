Animali fantastici – I crimini di Grindelwald è il secondo film della saga spinoff di Harry Potter: ecco i luoghi dove è stato girato.

Da Harry Potter ad Animali Fantastici: dopo la fortunata e amatissima saga con protagonista il celebre laghetto con gli occhiali e la cicatrice a forma di saetta sulla fronte, al cinema è arrivata anche la saga spinoff ambientata diversi anni prima ma nata sempre dalla fantasia di J. K. Rowling. Il secondo film di questa nuova serie è Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 ed è stato diretto da David Yates. Vediamo ora insieme quali sono le location scelte e utilizzate per la pellicola.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: le location del film

Tra le location più suggestive che sono state utilizzate per Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald troviamo senza dubbio il cimitero di Highgate, celebre per la sua architettura gotica ma anche perché vi sono sepolti personaggi celebri come Karl Marx e George Michael.

Altre scene sono state girate all’abbazia di Lacock, che era già stata utilizzata come set per il castello di Hogwarts nei film su Harry Potter. Il regista David Yates ha poi girato parte del sul film nei caratteristici e pittoreschi villaggi di West Wycombe e Chiddingstone.

Oltre che in tutte queste location, il film è stat girato in parte anche negli studi Leavesden di Londra.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald: il cast del film

Il protagonista principale di Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald è il mago Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne. Al suo fianco hanno lavorato Katherine Warersono, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e Zoe Kravitz.

Jude Law interpreta invece un giovane Albus Silente, infine Johnny Depp è invece Gellert Grindelwald.

