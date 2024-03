Ecco quali sono tutti i film e le serie TV che gli abbonati vedranno su Netflix a partire dal mese di aprile del 2024.

Anche nel mese di aprile non mancano su Netflix tante novità sia per quanto riguarda i film e le serie TV. Tra le più attese c’è Kiseiju – La zona grigia: si tratta di una serie TV sudcoreana ispirata al manga di Hitoshi Iwaaki. Gli esseri umani sono minacciati da dei parassiti non identificati, che vivono all’interno dei corpi umani. Vediamo ora quali sono tutte le serie TV e i film in uscita nel mese di aprile del 2024.

Netflix: le serie TV in uscita ad aprile 2024

Ecco quali sono tutte le serie TV in uscita su Netflix nel mese di aprile del 2024.

Lunedì 1 aprile

Sherlock, stagioni da 1 a 4

The Magic Prank Show with Justin William

Martedì 2 aprile

Together: alla conquista del Triplete

Mercoledì 3 aprile

Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili

Giovedì 4 aprile

Ripley

Venerdì 5 aprile

Kiseiju – La zona grigia

Mercoledì 10 aprile

Anthracite

Ambizione, stagione 3

Giovedì 11 aprile

Heartbreak High, stagione 2

Mercoledì 17 aprile

Un mondo di vita

Giovedì 18 aprile

The Upshaws, stagione 5

Lunedì 22 aprile

CoComeon: Nuove avventuriere, stagione 2

Martedì 23 aprile

Briganti

Giovedì 25 aprile

Dead Boy Detectives

Venerdì 26 aprile

Asunta

Martedì 30 aprile

Fiasco

Netflix: i film in uscita ad aprile 2024

Ecco quali sono tutti i film che possiamo vedere su Netflix a partire dal mese di aprile del 2024.

Lunedì 1 aprile

Waze Runner: La rivelazione

Tremors

Mercoledì 3 aprile

Rodeiro Rock

Giovedì 4 aprile

Fabbricante di Lacrime

Un piedipiatti a Beverly Hills

Venerdì 5 aprile

Scoop

The Antisocial Network: la macchina della disinformazione (documentario)

Sabato 6 aprile

Elvis

Mercoledì 10 aprile

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan

Venerdì 12 aprile

La ragazza delle renne

Vicini davvero

Venerdì 19 aprile

Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice

Giovedì 25 aprile

City Hunter