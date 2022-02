L’attrice ha fatto un grosso scivolone sulla delicata questione dell’Olocausto e ha generato una serie di polemiche, lei stessa cerca di chiarire la sua posizione.

In occasione di un’intervista al talk show The View trasmesso sulla ABC, Whoopi Goldberg fa un’affermazione sull’Olocausto affermando che non sia una questione di razza. Queste parole dell’attrice hanno fatto scoppiare la polemica, complice il giorno della memoria e il momento più che delicato.

Le dichiarazioni di Whoopi Goldberg

Secondo quanto riporta Fan Page, Whoopi Goldberg ha dichiarato: “L’Olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell’uomo nei confronti di un altro uomo. Non si tratta di razza perché sono due gruppi di persone bianche.”

Queste affermazioni hanno ovviamente creato non poche polemiche considerando il tema delicato, e anche il momento del tutto sbagliato. L’attrice ha cercato quindi di ovviare alle critiche e chiedere scusa al web dichiarando: “Nello show di oggi, ho detto che l’Olocausto ‘non riguarda la razza, ma la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo’. Avrei dovuto dire che riguarda entrambi. Il popolo ebraico in tutto il mondo ha sempre avuto il mio sostegno e questo non rinuncerà mai. Mi dispiace per il dolore che ho causato”. Che l’attrice sia riuscita a mettere un punto a questo suo scivolone?

